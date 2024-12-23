Забужко оскандалилась по поводу "быдложурналистов" и смерти Олешко, ей уже ответили

Украинцы поделились мнениями

На днях украинская писательница Оксана Забужко возмутилась подачей масс-медиа информации о смерти режиссера Светланы Олешко. Она говорит, что ныне работники медиа — это "быдложурналисты".

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Ей не понравилось в какой подаче написали биографию об Олешко.

"Ведь когда умирает один из ведущих в стране реформаторов театра, а СМИ наперебой высыпают заголовков "Умерла первая жена Жадана" (sic! — а под тем, на отцепного, несколько криво склеенных рендомных фактов биографии), — это, разумеется, быдложурналистика", – написала Забужко.

Писательница напомнила, что в Харькове 30 лет работал революционный театр "Арабески", который возглавляла Светлана Олешко и в первую очередь была художником, а уже потом чьей-то женой, указав на непрофессионализм современных журналистов.

Забужко призывает своих читателей изучить деятельность Арабесок и понять, чем они были в истории нового украинского театра.

На ее сообщение уже успели отреагировать в Украине. Известный арткритик и историк Константин Дорошенко отметил, что заявления о том, что в Украине нет культурной журналистики и критики, а с 2000-х пишут только о певице Мейхер и тому подобное, свидетельствуют только о направлении внимания авторов и авторов подобных заявлений.

"Они просто ничем кроме себя и сплетен о Мейхер и не интересуются. Потому что если интересуешься — умеешь находить информацию и публикации об искусстве и культуре. Не всегда их было так много в наших масс-медиа, как сейчас. Но те, кого эта тематика беспокоила — читали о ней, писали, говорили и слушали всегда. Несмотря на любые господствующие тренды. Но когда делишь мир на себя и "быдло" — о каких культурных интересах вообще может идти речь?", — говорится в сообщении.

Люди в комментариях тоже отреагировали на слова Дорошенко. Они выразили свое мнение.

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