У додатку "Резерв+" стався збій: які документи не підтягуються

Коли усунуть несправність — невідомо

У середу, 20 листопада, у додатку для військовозобов’язаних "Резерв+" стався збій. Багатодітні батьки зіткнулися з тим, що не можуть отримати електронну відстрочку, незважаючи на те, що мають в одному шлюбі троє та більше дітей.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Україна зараз". Причини не пояснюються, а в Міноборони офіційно це ніяк не коментують.

У додатку для військовозобов’язаних, призовників та резервістів стався збій. Так, в електронному кабінеті "Резерв+" у багатодітних чоловіків зазначено, що вони не мають підстав для отримання відстрочки від проходження військової служби.

При цьому вони мають документи про те, що в одному шлюбі у них було народжено троє і більше дітей. А це є підставою для отримання відстрочки.

Крім цього користувачі "Резерв+" стверджують, що у них є всі необхідні документи у паперовому форматі та відстрочку їм офіційно продовжили в ТЦК та СП. Однак у додаток ці папери та дані "не підтягуються", а тому оформити "віртуальну" відстрочку неможливо.

Коли буде усунуто технічні неполадки — невідомо.

Варто зазначити, що отримання відстрочки для багатодітних батьків через "Резерв+" стало можливим менше двох тижнів тому — після оновлення програми 9 листопада.

Головними перевагами отримання онлайн-відстрочки називають зниження паперового навантаження на ТЦК та відсутність корупційної складової, а також швидкість надання послуги.

При цьому ще під час тестового етапу отримання відстрочок для багатодітних батьків у "Резерві+" виникла проблема. Якщо діти народжені в різних шлюбах – потрібно все ж таки звертатися до ТЦК.

Як виявилося, "Резерв+" отримує дані з Реєстру багатодітних сімей, так що діти повинні бути народжені в одному шлюбі для отримання онлайн-відстрочки. Також поки дані з Єдиного реєстру боржників для перевірки заборгованості за аліментами недоступні в додатку.

При цьому відсутність заборгованості за аліментами є важливою умовою для надання відстрочки.

Нагадаємо, цього року Міноборони запустило електронний кабінет для призовників, військовозобов’язаних та резервістів у вигляді мобільного додатка "Резерв+".

Завдяки йому можна оновити свої облікові дані без відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК). А також створити електронний військово-обліковий документ, який має спеціальний QR-код. Цей документ слід подавати на вимогу співробітників ТЦК під час зустрічі.

А в жовтні в "Резерв+" з’явилися нові функції :

Бронювання відображається як окремий вид відстрочення (відповідно до чинних законів).

Додано функцію оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів під час сканування QR-кодів.

Додано можливість перевірити справжність повістки через QR-код.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можуть вручити повістку тим, хто має документи в "Резерв+". Якщо все добре з документами, вас абсолютно необов’язково направлять у військкомат.