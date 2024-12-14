Колишній генпрокурор Костін може перейти на дипломатичну роботу: "Суспільне" сказало, куди його відправлять

Рішення щодо його призначення послом все ще обговорюється

Колишній генеральний прокурор України Андрій Костін, який відправився у відставку через численні скандали, може отримати дипломатичну посаду. Його можуть призначити послом у Нідерландах замість діючого посла Олександра Карасевича.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в Офісі президента України. Співрозмовник сказав виданню, що рішення щодо призначення Костіна обговорюється, а кандидатуру його наступника ще не обрали.

"Рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується", – додав він.

Нагадаємо, у жовтні на тлі викриття численних корупційних схем із незаконним встановленням інвалідності та незаконного збагачення голів МСЕК Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку. У 2022 році Костін замінив на посаді голови ОГПУ Ірину Венедиктову, яка відправилася послом у Швейцарію, тож він стане не першим ексгенпрокурором, який перейде на дипломатичну роботу.

29 жовтня Верховна Рада України звільнила Костіна із посади голови Офісу генерального прокурора. В той же день указ про його відставку підписав президент України Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ накрило ще одну керівницю обласної МСЕК. В неї знайшли понад 450 тисяч доларів, а син – громадянин РФ.

При цьому експерти вважають, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським рішення про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), чимало членів яких було викрито у корупції, та реформа системи не призведе до вирішення проблем із призначенням інвалідності пересічним громадянам.