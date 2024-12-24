Вивезений з України в РФ юнак покінчив з життям: його до цього довели

Смерть юнака ретельно приховували

18-річний Олександр Якущенко, якого восени 2022 року вивезли з дитячого будинку під Херсоном до Росії, загинув. Трагедія сталася ще 10 січня 2024 року в станиці Ахтанізівській Краснодарського краю, проте про це стало відомо тільки зараз. Мовчали і в службі опіки, і російські ЗМІ, і влада.

Про це повідомило видання "Важливі історії", яке проводило розслідування спільно з The Reckoning Project (TRP) — міжнародною командою журналістів та юристів, які займаються виявленням військових злочинів.

Тіло хлопця знайшли робітники, які їхали на ранкову зміну, за кілька кілометрів від будинку, де він проживав. Медична експертиза встановила факт самогубства. Експерти зазначили, що в останні хвилини життя підліток, ймовірно, намагався врятуватися і вилізти з петлі.

Поруч із тілом правоохоронці виявили розібраний мобільний телефон з видаленими даними.

Олександр проживав у прийомній родині в Краснодарському краї. Голова прийомної сім'ї Олександр Лукашенко повідомив, що юнак формально перебував під опікою лише місяць, оскільки невдовзі досяг повноліття.

В останньому голосовому повідомленні друзям Олександр розповів про складні стосунки з прийомною родиною та висловив відчуття власної непотрібності.

За даними розслідування, підліток неодноразово висловлював бажання повернутися в Україну до рідної матері Олени Якущенко. Попри те, що у 2016 році дітей забрали від матері, вони підтримували телефонний зв'язок.

Сашко у прийомній сім'ї в селі Токарівка під Херсоном

Восени 2022 року Олександра разом із сімома іншими дітьми вивезли з дитячого будинку під Херсоном до Росії. Директорка дитячого будинку під час окупації почала співпрацювати з російською владою. Потім її призначили головою села. Коли у листопаді 2022 року Україна повернула Херсон, Лідія Шарварли, директорка дитбудинку, як і інші зрадники, втекла до РФ. З собою вона забрала і дітей — Україна вважала їх зниклими безвісти.

Інший вихованець дитбудинку Лідії Шарварли розповів жахливу правду про умови утримання. Хлопців примушували працювати на будівництві, а якщо не слухаєшся — били. В Росії Лідія відмовилась від дітей, забравши собі гроші, що призначались на так звану компенсацію на купівлю житла — 100 тисяч рублів.

Також раніше "Телеграф" писав, що обміняні Росією діти не знали, що вони росіяни. Вони навіть не уявляли, хто такий Путін.