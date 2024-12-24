Вывезенный из Украины в РФ юноша покончил с жизнью: его до этого довели

Смерть юноши тщательно скрывали

18-летний Александр Якущенко, которого осенью 2022 года вывезли из детского дома под Херсоном в Россию, погиб. Трагедия произошла еще 10 января 2024 года в станице Ахтанизовской Краснодарского края, однако об этом стало известно только сейчас. Молчали и в службе опеки, и российские СМИ, и власть.

Об этом сообщило издание "Важные истории", проводившее расследование совместно с The Reckoning Project (TRP) — международной командой журналистов и юристов, занимающихся выявлением военных преступлений.

Тело парня нашли рабочие, которые ехали на утреннюю смену, в нескольких километрах от дома, где он проживал. Медицинская экспертиза установила факт самоубийства. Эксперты отметили, что в последние минуты жизни подросток, вероятно, пытался спастись и вылезти из петли.

Рядом с телом правоохранители обнаружили разобранный мобильный телефон с удалёнными данными.

Александр проживал в приемной семье в Краснодарском крае. Глава приемной семьи Александр Лукашенко сообщил, что юноша формально находился на попечении всего месяц, поскольку вскоре достиг совершеннолетия.

В последнем голосовом сообщении друзьям Александр рассказал о сложных отношениях с приемной семьей и выразил ощущение ненужности.

По данным расследования, подросток неоднократно выражал желание вернуться в Украину к родной матери Елене Якущенко. Несмотря на то, что в 2016 году детей забрали от матери, они поддерживали телефонную связь.

Саша в приемной семье в селе Токаровка под Херсоном

Осенью 2022 года Александра вместе с семью другими детьми вывезли из детского дома под Херсоном в Россию. Директор детского дома во время оккупации начала сотрудничать с российскими властями. Затем ее назначили председателем села. Когда в ноябре 2022 года Украина вернула Херсон, Лидия Шарварлы, директор детдома, как и другие предатели, сбежала в РФ. С собой она забрала и детей — Украина считала их пропавшими без вести.

Другой детдомовец Лидии Шарварлы рассказал ужасную правду об условиях содержания. Ребят заставляли работать на стройке, а если не слушаешься – избивали. В России Лидия отказалась от детей, забрав себе деньги, предназначавшиеся на так называемую компенсацию на покупку жилья – 100 тысяч рублей.

Также ранее "Телеграф" писал, что обмененные Россией дети не знали, что они россияне. Они даже не представляли, кто такой Путин.