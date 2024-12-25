До -9 и мокрый снег: каким областям не повезет с погодой 26 декабря

Больше всех морозами не повезет одной области

В четверг, 26 декабря, в Украине ожидается небольшое похолодание. В сравнении с прошлым днем, температура воздуха упадет на несколько градусов.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. В части областей днем уже будет минусовая температура. В ночное время максимально столбики термометров могут опуститься до -9 градусов — только в Ивано-Франковской области.

Синоптики отмечают, что в этот день ожидается мокрый снег с дождем в следующих областях: Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и в Крыму.

В центральной части Украины в четверг ожидается облачная погода. При этом днем будет от 0 до +2 градусов, а ночью — до -3.

В северных областях в этот день также не предвидятся осадки, а столбики термометров будут на уровне -1.. +1 градусов днем и до -3 ночью.

Немного теплее 26 декабря будет в восточной части Украины. Днем синоптики обещают до +3 градусов, а к ночи — от 0 до +2.

На юге будет от +1 до +3 и днем и ночью. А в Крыму тем временем ожидается до +5.

В западных областях страны днем температура воздуха составит в среднем от -2 до +2 градусов, а ночью — до -3. Исключением станет Ивано-Франковская область. Там ночью будет от -7 до -9 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в течение декабря и стоит ли ждать на Новый год снега.