Біля берегів Криму зазнав лиха корабель, який вивозив крадене зерно з України

Дане судно було причетне до крадіжки Росією зерна з України

У п’ятницю, 20 грудня, у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму та Таманського півострова подало сигнал про лихо судно "Gam Express", яке ходить під прапором Гвінеї-Бісау.

Про це повідомила у Telegram Південна транспортна прокуратура Росії. У відомстві заявили, що "ситуація перебуває під контролем".

Водночас російські Telegram-канали повідомили про те, що на борту перебувають 16 моряків із Сирії та Єгипту. За попередніми даними, ці люди не мають продуктів і води, а зарплату востаннє вони нібито отримували ще в серпні.

Вантажне судно GAM Express раніше було помічено у крадіжці зерна із тимчасово окупованих територій України. За даними розслідування, проведеного проектом SeaKrime та об’єднанням Kiborg, корабель вивозив з окупованої Феодосії багатотонну партію насіння соняшника.

Це зерно було вкрадено з Мелітополя Запорізької області, після чого вирушило до турецького порту Самсун. Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews внесли дане судно до "чорного списку" кораблів, помічених на окупованій території України.

Раніше Телеграф писав про те, що восени поточного року в Росії танкер з нафтою врізався в залізничний міст і застряг.