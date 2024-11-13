Скільки заробляє Кулеба в Кабміні: офіційна зарплата міністра з відновлення немаленька (документ)

Кулебу призначили на посаду лише 5 вересня

Нещодавно Олексій Кулеба був призначений на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій. За цей час в Уряді він встиг заробити близько 145 тисяч гривень.

Про це свідчить офіційна відповідь Кабінету Міністрів України на запит "Телеграфу". Оскільки міністра призначили лише 5 вересня, доступні дані про зарплату лише за 2 місяці.

Згідно з офіційною відповіддю Кабінету Міністрів, його фактично отримана заробітна плата на цій новій посаді становила:

У вересні — 61 109,20 гривень. У цю суму включено посадовий оклад у розмірі 67 510,71 гривні та заробітну плату за час відрядження в сумі 8 401,34 гривні. Загальна нарахована заробітна плата становила 75 912,05 гривень, з яких було утримано податок з доходів фізичних осіб у розмірі 13 664,17 гривні та військовий збір у розмірі 1 138,68 гривні.

У цю суму включено посадовий оклад у розмірі 67 510,71 гривні та заробітну плату за час відрядження в сумі 8 401,34 гривні. Загальна нарахована заробітна плата становила 75 912,05 гривень, з яких було утримано податок з доходів фізичних осіб у розмірі 13 664,17 гривні та військовий збір у розмірі 1 138,68 гривні. У жовтні — 84 380,09 гривень. Ця сума включає посадовий оклад у розмірі 68 360,87 гривні та заробітну плату за час відрядження в сумі 36 459,12 гривні. Загальна нарахована заробітна плата становила 104 819,99 гривні, з яких було утримано податок з доходів фізичних осіб у розмірі 18 867,60 грн та військовий збір у розмірі 1 572,30 грн.

Олексій Кулеба є досвідченим управлінцем, який до цього обіймав посаду заступника керівника Офісу Президента України. Він також працював у Київській облдержадміністрації, очолював Департамент міського благоустрою КМДА та був головою Київської ОДА. Кулеба має вищу освіту в галузі міжнародної економіки та досвід роботи в державному та приватному секторах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов заробляє більше, ніж Шмигаль. Також він отримував матеріальну допомогу на оздоровлення.