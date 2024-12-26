Журналисты выяснили, кто из судей и топ-чиновников получает служебные квартиры без очереди

Часто получатели служебных квартир приватизируют их перед своим увольнением, а иногда – после него

Служебное жилье должно помогать тем, кто действительно в этом нуждается. В таких элитных жилых комплексах, как "Славутич" или "Комфорт Таун", квартиры выделяют. Но не украинцам в беде – а судьям, прокурорам и топ-чиновникам.

Для них это часто +1 дополнительная квартира, которую можно записать на родственников, а затем приватизировать. Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.Info, авторы которого рассказали, кто на самом деле получил служебное жилье в "элитках", а затем его приватизировал.

Судья Шестого апелляционного административного суда Людмила Губская, которая помогла Куницкому стать нардепом, получила служебное жилье в элитном киевском ЖК "Комфорт Таун", а затем вместе с семьей скупила еще недвижимость в Черкассах. Такая квартира, как та, которую Губская успела приватизировать до того, как выйти на пенсию, стоит примерно 115000 долларов.

Судья Шевченковского районного суда Лидия Щебуняева тоже сначала дождалась приватизации служебной квартиры в "Кришталевих джерелах" на Теремках, а затем сразу уволилась. В настоящее время квартира ориентировочной стоимостью в 80000 долларов уже переписана на мужа судьи.

Судье Хозяйственного суда Юрию Питченко досталась 100-метровая квартира в новостройке, несмотря на то, что перед ее получением его семья имела собственное жилье на Днепровской набережной на 114 квадратов. Также на его тещу была записана квартира в ЖК Дельмар на Печерске.

Секретарь судебного заседания Шестого апелляционного суда Юлия Войтковская получила двухкомнатную квартиру все в том же "Комфорт Тауне". Женщина приватизировала ее через полгода после своего увольнения. Примечательно, что дочь Войтковской в то время владела элитной квартирой, но сдавала ее в аренду судье, у которого раньше секретарем работала ее мать.

Возглавляющий департамент обеспечения деятельности министра внутренних дел Сергей Бойчук переписал собственное жилье на мать, а себе оформил служебную трехкомнатную в элитном ЖК, тех самых "Кришталевих джерелах", которая стоит примерно 100000 долларов.

Еще один полицейский Дмитрий Соколов, близкий друг главы Нацполиции, получил служебную квартиру в ЖК "Славутич" за год работы в Киеве, а его семья в это время приобрела несколько квартир и помещений в пригороде. Идентичная трехкомнатная квартира в "Славутиче" сейчас продается за 130 000 долларов.

Ранее журналисты Bihus.Info выяснили, что баллотировавшийся в 2019 году по спискам ОПЗЖ народный депутат Украины Игорь Кисилев пользуется незадекларированным "служебным авто", а также 70 млн гривен, которые, вероятно, были получены незаконным путем.