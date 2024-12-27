Решение принималось долго: религиовед рассказал, почему священникам нужно бронирование

Он назвал два важных аспекта

В пятницу, 27 декабря, Кабинет министров Украины разрешил бронировать от мобилизации священнослужителей, а религиозные организации внесены сейчас в список критически важных. Бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести. Также священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным владельцам критически важных предприятий, членам наблюдательных советов и работникам зарубежных дипломатических учреждений.

"Телеграф" пообщался с религиоведом и философом Александром Саганом. Он рассказал, что думает по этому поводу.

Священникам запрещено убивать

По его словам, священнослужители призваны по своему назначению, как раз, призывать всех к миру, к человеколюбию, и им противопоказано, то есть запрещено убивать. Раньше, как говорит Саган, были такие скандалы, и даже одного из епископов отчислили за то, что он просто сфотографировался с пулеметом в руках.

Каноны здесь в этом плане строгие, хотя капелланам разрешено иметь личное оружие и применять в случае прямой угрозы жизни. Здесь есть такой нюанс, делится религиовед.

"Да, речь идет о том, что, во-первых, этот аспект священник не может убивать. Второй аспект — это то, что община без священника, фактически люди остаются без литургии, без удовлетворения своих религиозных потребностей. Без священника это невозможно, и заменить их на сегодня нет. У нас, что в московском патриархате, что в ПЦУ, огромная потребность в священниках. Это, если касается не только православной церкви, но и Греко-католической церкви", — рассказывает он.

Бронирование для УПЦ МП

Что касается священников УПЦ МП, которая тоже может подлежать под бронирование, но там есть и задержания и некоторые враждебно настроенные против Украины то Саган ответил так:

"Здесь мы сталкиваемся с такой вещью, как коллективная ответственность. Украина как демократическая страна не может осуждать тех или иных людей по принципу принадлежности. Это не партия, которая осуждена как фашистская или на социалистической партии. Коммунистическую партию закрыли, но персонально коммунистов не сажали. Ну церковь не является политической партией. И здесь мы связаны с этим международным законодательством. Международное законодательство в вопросе свободы совести достаточно жесткое. Относительно Московского патриархата, там есть такой нюанс, что еще с 14-го года, фактически там ликвидирована капелланская служба. И их не могут брать в капелланы, поскольку вопрос подчиненности до сих пор не решен. И по настоящее время мы религиоведы считаем, и это в соответствии с канонами православных, они полностью зависимы от своего религиозного центра. Это с одной стороны. С другой стороны, что это даст, когда мы их всех мобилизуем в армии? Это улучшит нашу коммуникацию с этой церковью? Нет. Это улучшит Вооруженные Силы Украины, наверное тоже нет, потому что большинство из них будет все равно отказываться стрелять", — говорит он.

Мы Вооруженные Силы не усилим, а недовольство среди верующих будет значительное

Журналист обратил внимание, что они бы могли копать ров, но Саган говорит, что такой профессии нет в армии. Ведь потом в тех окопах и дальше стреляют.

"Ну и сейчас есть определенная волна такого недовольства среди общины, потому что несколько десятков священников уже призваны в ВСУ, и эти общины фактически оставлены на произвол судьбы. Сложная такая ситуация. Мы Вооруженные Силы не усилим, а недовольство среди верующих будет значительное, если эта тенденция увеличится. Поэтому была проведена эта работа, и я лично думал, что это будет отсрочка. Например, я как ученый, я не имею брони", — делится мыслями философ.

В принципе, научные учреждения не имеют того статуса, что даже элегические организации нам не дают брони. У нас есть временная отсрочка на время военного положения.

Готовились долго, чтобы решить этот вопрос

"Это была долго подготовительная работа. Я знаю, что это был задействован Минюст и другие министерства. Министерство обороны, Государственная служба по индеполитике, Свобода совести. Это не чье-то вероятное решение. Там проводилась серия совещаний относительно того, как решать этот вопрос. Поэтому я думаю, что это было общее решение, которое озвучил Кабмин.

У него также спросили, как давно этот вопрос решался, он сказал, что с тех пор, как начали мобилизовать священников.

"Это, по-моему, сначала 23-го года. Шла такая дискуссия. Я знаю, что и Всеукраинский совет церквей поднимал этот вопрос, по-моему, дважды. И в этом году это уже было рассказано в государственных органах. К концу года наконец приняли совместное решение. То есть это не заигрывание с церквями, это не заигрывание с электоратом набожным, это не подготовка к каким-то политическим изменениям вроде выборов. Решение давно назревало. Опять же, я бы в ту сторону пока не смотрел. Это может быть потом использовано, и я думаю, что какие-то там политические сферы будут использовать это. Но речь шла о том, что мы фактически противоречим канонам. Церкви, которая учит не убивать и человеческую жизнь ставить на первую сторону. Потому что одно дело патриотическая работа и капелланская работа, да? А другое дело брать в руки непосредственное оружие и именно убивать", — добавил он.

Убив дракона и став драконом, мы добро не увеличим в этом мире

Саган также прокомментировал и действия главы РПЦ Кирилла. Ведь он недавно заявлял, что христиане не боятся ядерного оружия.

"Если мы будем такими же, то чем мы будем лучше ими? Убив дракона и став драконом, мы добро не увеличим в этом мире. Здесь понятно, какую-то золотую середину всегда нужно искать в этих всех вещах, но мы не можем копировать их и уподобляться им", — рассказывает Саган.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы отреагировали на бронирование священнослужителей.