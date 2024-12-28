У Deepstate спростували інформацію про захоплення Курахового і розповіли, яка ситуація у місті

Росіяни мають просування в Кураховому, та не захопили його

Ситуація на фронті залишається вкрай важкою. Російські війська продовжують активні спроби захоплення Донеччини, зосереджуючи особливі зусилля в районі Курахового. Це місто за наказом Путіна має бути захоплене до нового року.

За оновленими даними DeepState, російські війська здійснили просування в районі населених пунктів Шевченко, Янтарний, Розлив та Рівнопілля.

Просування російських військ поблизу Великої Новосілки

Бойові дії також тривають поблизу Торецька, а ситуацію в районі Лисівки було уточнено.

Інформація про нібито захоплення Курахового, яку раніше розповсюдили в ISW, не відповідає дійсності. Бойові дії наразі тривають на західних та південних околицях міста. Місто продовжує перебувати під контролем українських військових. Втім, загальна тенденція невтішна.

Ситуація біля Курахового

Для захоплення Курахового росіяни впровадили нову тактику. Вони не лише продовжують "м’ясні" штурми, як при захопленні інших населених пунктів, але й використовують диверсійно-розвідувальні групи. Їм треба захопити дорожню розв’язку та квартал з багатоповерхівками у місті.

Також "Телеграф" писав, що росіяни намагаються оточити Покровськ. Там зосереджено об'єднання щонайменше трьох російських загальновійськових армій.