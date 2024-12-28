В Deepstate опровергли информацию о захвате Курахово и рассказали, какая ситуация в городе

Россияне имеют продвижение в Курахово, но не захватили его

Ситуация на фронте остается очень тяжелой. Российские войска продолжают активные попытки захвата Донбасса, сосредотачивая особые усилия в районе Курахово. Этот город по приказу Путина должен быть захвачен до нового года.

По обновленным данным DeepState, российские войска совершили продвижение в районе населенных пунктов Шевченко, Янтарный, Разлив и Ровнополье.

Продвижение российских войск вблизи Великой Новоселки

Боевые действия также продолжаются вблизи Торецка, а ситуация в районе Лисовки была уточнена.

Информация о якобы захвате Курахового, которую ранее распространили в ISW, не соответствует действительности. Боевые действия продолжаются на западных и южных окраинах города. Город продолжает находиться под контролем украинских военных. Но общая тенденция неутешительна.

Ситуация возле Курахово

Для захвата Курахового россияне внедрили новую тактику. Они не только продолжают "мясные" штурмы, как при захвате других населенных пунктов, но используют диверсионно-разведывательные группы. Им нужно захватить дорожную развязку и квартал с многоэтажками в городе.

Также "Телеграф" писал, что россияне пытаются оцепить Покровск. Там сосредоточено объединение не менее трех русских общевойсковых армий.