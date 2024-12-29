Цибух, Особа, Петриченко: 14 відомих українців, які загинули на фронті у 2024 році

На війні цьогоріч загинуло багато молоді

У 2024 році Україна втратила чимало талановитих людей, які пішли на фронт, щоб захищати батьківщину від ворога. Серед них — поети, журналісти, громадські діячі, актори та інші публічні особистості, які віддали життя за Україну. Також ми розповідали, кого з публічних особистостей не стало з різних причин у цьому році.

"Телеграф" підготував добірку відомих українців, які загинули на фронті у 2024 році.

Володимир Антоненко

У січні 2024 року на фронті загинув музикант з Одеси Володимир Антоненко. Він був учасником гурту janpalach, а також Dughouse, Superflat, Yotsuya Kaidan, Smultronställe, Hellenic Blue. Де саме загинув захисник, невідомо.

Фото з мережі

Дмитро Сінченко

У березні 2024 року на війні загинув журналіст та громадський активіст Дмитро Сінченко із позивним "Перун". Чоловік був публіцистом, журналістом, активістом. Працював речником головного штабу Української добровольчої армії, кореспондентом журналу "Тиждень". Сінченку було 36 років на момент загибелі.

Фото з мережі

Павло Петриченко

У квітні 2024 року віддав життя за Україну аеророзвідник, військовий 59 бригади імені Якова Гандзюка Павло Петриченко. Він долучився до ЗСУ у квітні 2022 року.

Фото з мережі

Чоловіка не стало під час виконання бойового завдання на Донеччині. Петриченко був громадським активістом, співзасновником руху "Хто замовив Катю Гандзюк" та співпрацював з волонтером Сергієм Притулою. Він загинув у 31 рік.

Євген Шумілов

У квітні 2024 року загинув відомий український актор театру і кіно Євген Шумілов. Це сталося, коли він рятував пораненого побратима. Чоловік захищав Україну в Третій штурмовій бригаді.

Фото з мережі

Шумілов брав участь у різних серіалах та телепроєктах, як-от "Речовий доказ", "Реальна містика", "Сидорéнки-Сидóренки", "Швидка", "Агенти справедливості", "Відділ 44". Йому був 31 рік.

Ірина Цибух

У травні 2024 року на війні загинула парамедикиня із батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух із позивним "Чека". Це сталось під час ротації на Харківському напрямку. Ірина їздила медикинею на Донбас ще з 2015 року, а після повномасштабного вторгнення долучилась до до добровольчого батальйону, де була старшою екіпажу.

Фото з мережі

Цибух знімала документальні фільми, реалізовувала грантові проєкти, працювала на Суспільному мовленні. Разом з колегами виграла конкурс професійної журналістики "Честь Професії" у 2021 році у категорії "Найкраща публіцистика в локальному медіа". Ірина загинула у 25 років.

Назарій Гринцевич

У травні 2024 загинув наймолодший захисник "Азовсталі" Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". На момент боїв у Маріуполі йому було 19 років. Назарій був парамедиком "Азову" і 3 місяці служив на "Азовсталі". Після цього потрапив у полон росіян, а у вересні 2022 року хлопця обміняли. За службу на заводі отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня.

Фото з мережі

Після полону Гринцевич вирішив повернутися на фронт. Він став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу "Контакт 12". Хлопець загинув у 21 рік.

Пилип Стахов

У вересні 2024 року не стало громадського діяча і музиканта Пилипа Стахова із позивним Філ. Він захищав Україну, проходивши службу у підрозділі "Альбін" 12 бригади спеціального призначення "Азов".

Фото з мережі

Стахов брав участь у боях за Київщину, Донеччину, Харківщину, а також разом з побратимами звільняв село Велика Комишуваха на Харківщині. Пилип загинув біля селища Нью-Йорк на Донеччині.

Василь Особа

У жовтні 2024 року на війні загинув зять покійної мовознавиці Ірини Фаріон Василь Особа. Чоловік віддав життя за Україну на Сіверському напрямку. Він входив до 4 батальйону "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж".

Фото з мережі

Чоловік показав фото снарядів після вбивства Фаріон і обіцяв помститися за смерть тещі. Також він публікував дописи з висловлюваннями мовознавиці та її виступами. Особи не стало у 35 років. У нього залишилась дружина і двоє дітей.

Мирослав Герасимович

У листопаді 2024 року віддав життя за батьківщину поет, прозаїк і кіносценарист Мирослав Герасимович. Це сталося у Авдіївці, що на Донеччині. Йому було 56 років. Чоловік був фундатором Школи вільних мистецтв імені Вечірнього Простору.

Фото з мережі

"Валькірія" та "Берсерк"

У листопаді на фронті загинули медикиня Третьої окремої штурмової бригади Валентина "Валькірія" Нагорна та Данило "Берсерк", який також служив у цьому підрозділі. Вони обоє загинули через удар російського КАБу.

Фото з мережі

Петро Великий

У листопаді 2024 року не стало актора Чернігівського музично-драматичного театру імені Шевченка Петра Великого. На його рахунку — понад 35 ролей, зокрема Голохвостого у "За двома зайцями", Карпа в "Кайдашевій сім'ї", Перелісника у "Лісовій пісні". Чоловіку було 48 років.

Фото з мережі

Юрій Мелофон

У грудні 2024 року під час бойового завдання загинув український музикант Юрій Мелофон. Він працював з різними українськими співаками, створював музику, був діджеєм. Співпрацював із компанією Moon Records. Мелофон загинув у 39 років, у нього залишився син.

Фото з мережі

Яків Ткаченко

У грудні 2024 року на війні загинув український актор театру та кіно Яків Ткаченко. Від початку повномасштабного вторгнення долучився до 128 бригади ТрО та брав участь у боях на Донеччині. Чоловік двічі був пораненим, але згодом повернувся на війну, долучившись до Третьої окремої штурмової бригади.

Ткаченко грав у дніпровських театрах і знімався у кінороботах "Дикий табун", "Червоний", "Ціна правди", "Безславні кріпаки", "Довбуш". Чоловіку було 45 років.

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