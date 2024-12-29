Цыбух, Особа, Петриченко: 14 известных украинцев, которые погибли на фронте в 2024 году

На войне в этом году погибло много молодежи

В 2024 году Украина потеряла немало талантливых людей, которые пошли на фронт, чтобы защищать родину от врага. Среди них — поэты, журналисты, общественные деятели, актеры и другие публичные личности, которые отдали жизнь за Украину. Также мы рассказывали, кого из публичных личностей не стало по разным причинам в этом году.

"Телеграф" подготовил подборку известных украинцев, погибших на фронте в 2024 году.

Владимир Антоненко

В январе 2024 года на фронте погиб музыкант из Одессы Владимир Антоненко. Он был участником группы janpalach, а также Dughouse, Superflat, Yotsuya Kaidan, Smultronställe, Hellenic Blue. Где именно погиб защитник, неизвестно.

Фото из сети

Дмитрий Синченко

В марте 2024 года на войне погиб журналист и общественный активист Дмитрий Синченко с позывным "Перун". Мужчина был публицистом, журналистом, активистом. Работал спикером главного штаба Украинской добровольческой армии, корреспондентом журнала "Неделя". Синченко было 36 лет на момент гибели.

Фото из сети

Павел Петриченко

В апреле 2024 года отдал жизнь за Украину аэроразведчик, военный 59 бригады имени Якова Гандзюка Павел Петриченко. Он присоединился к ВСУ в апреле 2022 года.

Фото из сети

Мужчину не стало во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Петриченко был общественным активистом, соучредителем движения "Кто заказал Катю Гандзюк" и сотрудничал с волонтером Сергеем Притулой. Он погиб в 31 год.

Евгений Шумилов

В апреле 2024 года умер известный украинский актер театра и кино Евгений Шумилов. Это произошло, когда он спасал раненого собратья. Мужчина защищал Украину в Третьей штурмовой бригаде.

Фото из сети

Шумилов принимал участие в различных сериалах и телепроектах, таких как "Вещественное доказательство", "Реальная мистика", "Сидорéнки-Сидóренки", "Скорая", "Агенты справедливости", "Отдел 44". Ему был 31 год.

Ирина Цыбух

В мае 2024 года на войне погибла парамедик из батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух с позывным "Чека". Это произошло во время ротации на Харьковском направлении, где она была старшей экипажа.

Фото из сети

Цыбух снимала документальные фильмы, реализовывала грантовые проекты, работала на Суспільному. Вместе с коллегами выиграла конкурс профессиональной журналистики "Честь Профессии" в 2021 году в категории "Лучшая публицистика в локальном медиа". Ирина погибла в 25 лет.

Назарий Гринцевич

В мае 2024 года погиб самый молодой защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". На момент боев в Мариуполе ему было 19 лет. Назарий был парамедиком "Азова" и 3 месяца служил на "Азовстале". После этого попал в плен россиян, а в сентябре 2022 года его обменяли. За службу на заводе получил орден "За мужество" ІІІ степени.

Фото из сети

После плена Гринцевич решил возвратиться на фронт. Он стал командиром взвода оптических наблюдателей подразделения "Контакт 12". Парень погиб в 21 год.

Филипп Стахов

В сентябре 2024 года не стало общественного деятеля и музыканта Филиппа Стахова с позывным Фил. Он защищал Украину, проходя службу в подразделении "Альбин" 12 бригады специального назначения "Азов".

Фото из сети

Стахов участвовал в боях за Киевщину, Донетчину, Харьковщину, а также вместе с собратьями освобождал село Большая Камышеваха на Харьковщине. Филипп погиб возле поселка Нью-Йорк в Донецкой области.

Василий Особа

В октябре 2024 года на войне погиб зять покойного языковеда Ирины Фарион Василий Особа. Мужчина отдал жизнь за Украину на Северском направлении. Он входил в 4 батальон "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж".

Фото из сети

Мужчина показывал фото снарядов после убийства Фарион и обещал отомстить за смерть тещи. Также он публиковал посты с высказываниями языковеда и ее выступлениями. Особы не стало в 35 лет. У него осталась жена и двое детей.

Мирослав Герасимович

В ноябре 2024 года отдал жизнь за родину поэт, прозаик и киносценарист Мирослав Герасимович. Это произошло в Авдеевке на Донетчине. Ему было 56 лет. Мирослав был основателем Школы свободных искусств имени Вечернего Пространства.

Фото из сети

"Валькирия" и "Берсерк"

В ноябре на фронте погибли медик Третьей отдельной штурмовой бригады Валентина "Валькирия" Нагорна и Даниил "Берсерк", также служивший в этом подразделении. Они оба погибли из-за удара российского КАБа.

Фото из сети

Петр Великий

В ноябре 2024 года не стало актера Черниговского музыкально драматичного театра имени Шевченко Петра Великого. На его счету — более 35 ролей, в том числе Голохвостого у "За двумя зайцами", Карпа в "Кайдашевой семье", Перелесника в "Лесной песне". Мужчине было 48 лет.

Фото из сети

Юрий Мелофон

В декабре 2024 года во время боевой задачи погиб украинский музыкант Юрий Мелофон. Он работал с разными украинскими певцами, создавал музыку, был диджеем. Сотрудничал с компанией Moon Records. Мелофон погиб в 39 лет, у него остался сын.

Фото из сети

Яков Ткаченко

В декабре 2024 года на войне погиб украинский актер театра и кино Яков Ткаченко. С начала полномасштабного вторжения он присоединился к 128 бригаде ТРО и участвовал в боях в Донецкой области. Мужчина дважды был ранен, но впоследствии вернулся на войну, присоединившись к Третьей отдельной штурмовой бригаде.

Ткаченко играл в театрах Днепра и снимался в киноработах "Дикий табун", "Красный", "Цена правды", "Бесславные крепостные", "Довбуш". Мужчине было 45 лет.

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