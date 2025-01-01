Охматдет, Саммит мира и мем про Гарри Поттера: самые знаковые фото Зеленского за 2024 год

"Телеграф" собрал самые яркие и знаковые фото с президентом Зеленским за прошлый 2024 год

Украина встретила новый 2025 год. Традиционно в последние мгновения 2024 года к народу Украины обратился президент Владимир Зеленский. В своем новогоднем обращении глава государства вспомнил самые важные события уходящего года и оставил пожелания на новый 2025 год.

"Телеграф" решил вспомнить самые яркие и знаковые события с президентом Зеленским в ушедшем 2024 году и показать эти мгновения в фото.

Пресс-конференция в феврале 2024

На большой пресс-конференции 25 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших на войне украинских военных. Тогда это была цифра 31 тысяча.

Владимир Зеленский. Фото: Ян Дороносов, "Телеграф"

Зеленский на Донетчине

19 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский побывал на подконтрольной Украине территории Донецкой области, за считанные километры от фронта. Там он пообщался с украинскими военными и оставил свое послание на знаменитой стеле рядом с надписями от военных и волонтеров.

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Первый Саммит мира инициированный Украиной

15-16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии прошел первый Глобальный саммит мира по инициативе Украины. Участие в нем приняли делегации из 92 стран и 8 мировых организаций.

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Глобальный саммит мира. Фото: Getty Images

Зеленский на саммите НАТО

Президент Зеленский в июле 2024 года представлял Украину на Саммите НАТО в Вашингтоне, где встретился со многими мировыми лидерами.

Зеленский на саммите НАТО. Фото: Getty Images

Зеленский посетил Охматдет после российской атаки

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 27 июля посетили детскую больницу "Охматдет", которая пострадала в результате очередной российской атаки. Там президент пообщался с маленьким пациентом, а фото с этим мальчиком очень растрогало украинцев. К слову, этого мальчика Зеленский упомянул и в своем новогоднем обращении.

Зеленский с первой леди посетил Охматдет

Зеленского сравнили с Гарри Поттером

За время войны, как не раз признавался президент, у него сильно ухудшилось зрение. Поэтому Зеленский вынужден носить очки. И очередные фото президента в очках породили забавный мем — его сравнили с персонажем Гарри Поттера.

Зеленского сравнили с Гарри Поттером

Встреча Зеленского и Трампа в Париже

Первая встреча избранного президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского состоялась 7 декабря в Париже. Президент Зеленский после этой встречи написал в официальных аккаунтах в соцсетях, что она была хорошей и продуктивной.

Встреча Зеленского и Трампа в Париже. Фото: Getty Images

Путин — дол**еб

Вечером 19 декабря 2024 года Владимир Зеленский назвал Путина "долб**бом". Соответствующий пост глава государства опубликовал в соцсети "Х". Причиной такого вполне справедливого выпада со стороны украинского президента стали слова Путина, который о время "прямой линии" предложил провести "технологический эксперимент" и ударить ракетой "Орешник" по Киеву. Мол, таким образом проверить ее эффективность. В ответ на это Владимир Зеленский лаконично написал: "Люди гибнут, а ему "интересно"… Довб**об".

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