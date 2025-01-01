Охматдет, Саммит мира и мем про Гарри Поттера: самые знаковые фото Зеленского за 2024 год
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"Телеграф" собрал самые яркие и знаковые фото с президентом Зеленским за прошлый 2024 год
Украина встретила новый 2025 год. Традиционно в последние мгновения 2024 года к народу Украины обратился президент Владимир Зеленский. В своем новогоднем обращении глава государства вспомнил самые важные события уходящего года и оставил пожелания на новый 2025 год.
"Телеграф" решил вспомнить самые яркие и знаковые события с президентом Зеленским в ушедшем 2024 году и показать эти мгновения в фото.
Пресс-конференция в феврале 2024
На большой пресс-конференции 25 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших на войне украинских военных. Тогда это была цифра 31 тысяча.
Зеленский на Донетчине
19 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский побывал на подконтрольной Украине территории Донецкой области, за считанные километры от фронта. Там он пообщался с украинскими военными и оставил свое послание на знаменитой стеле рядом с надписями от военных и волонтеров.
Первый Саммит мира инициированный Украиной
15-16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии прошел первый Глобальный саммит мира по инициативе Украины. Участие в нем приняли делегации из 92 стран и 8 мировых организаций.
Зеленский на саммите НАТО
Президент Зеленский в июле 2024 года представлял Украину на Саммите НАТО в Вашингтоне, где встретился со многими мировыми лидерами.
Зеленский посетил Охматдет после российской атаки
Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 27 июля посетили детскую больницу "Охматдет", которая пострадала в результате очередной российской атаки. Там президент пообщался с маленьким пациентом, а фото с этим мальчиком очень растрогало украинцев. К слову, этого мальчика Зеленский упомянул и в своем новогоднем обращении.
Зеленского сравнили с Гарри Поттером
За время войны, как не раз признавался президент, у него сильно ухудшилось зрение. Поэтому Зеленский вынужден носить очки. И очередные фото президента в очках породили забавный мем — его сравнили с персонажем Гарри Поттера.
Встреча Зеленского и Трампа в Париже
Первая встреча избранного президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского состоялась 7 декабря в Париже. Президент Зеленский после этой встречи написал в официальных аккаунтах в соцсетях, что она была хорошей и продуктивной.
Путин — дол**еб
Вечером 19 декабря 2024 года Владимир Зеленский назвал Путина "долб**бом". Соответствующий пост глава государства опубликовал в соцсети "Х". Причиной такого вполне справедливого выпада со стороны украинского президента стали слова Путина, который о время "прямой линии" предложил провести "технологический эксперимент" и ударить ракетой "Орешник" по Киеву. Мол, таким образом проверить ее эффективность. В ответ на это Владимир Зеленский лаконично написал: "Люди гибнут, а ему "интересно"… Довб**об".
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