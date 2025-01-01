В первые дни года в Украину пришла "весна". Синоптики дали прогноз погоды на 2 января

Осадков не предвидится

Год начался для украинцев с теплой, а во многих регионах еще и солнечной погоды. В ближайшие дни температура воздуха будет днем достигать 4-9 градусов с отметкой "плюс".

"Телеграф" рассказывает о погоде 2 января в Харькове, Одессе, Днепре и Львове. По прогнозам метеосайта sinoptik.ua, осадков в четверг в этих городах не прогнозируется.

Погода в Харькове 2 января

Утром и до самого вечера небо над областным центром будет ясным, осадков не ожидается. Температура воздуха будет плюсовой даже ночью, синоптики прогнозируют +1 +6 градусов. Интересно, что самая низкая температура в последние 130 лет 2 января была зафиксирована в 1957 году: тогда в Харькове было -27 градусов. А теплее всего было в 2023 — 10 градусов тепла.

Погода в Одессе 2 января

В этом южном городе будет ясно и солнечно, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до весенних +8. Ночью прогнозируется от 2 градусов тепла. Холоднее всего 2 января в Одессе за последние 130 лет было в 1905 году (-18). Самый теплый день зафиксирован в 2023 году, тогда воздух прогрелся до 13 градусов выше нуля.

Погода в Днепре 2 января

На протяжении всего дня небо будет облачным. Ночью ожидается от +1, днем столбики термометров поднимутся до 6 градусов с отметкой плюс. Самым холодным 2 января в Днепре было в 1940 году, когда мороз достиг -22 градуса. Самый теплый день был в 2023 году, когда было зафиксировано 11 градусов тепла.

Погода во Львове 2 января

Утро будет ясным, однако днем и вечером во Львове небо затянут тучи, осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут от +2 градусов, днем синоптики обещают до 6 градусов выше нуля. Холоднее всего за 130 лет 2 января во Львове было в 1963 году, когда был зафиксирован 21 градус мороза. Самым теплым этот день также был в 2023 году (+15).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что уже с вечера 3 января в Украину начнет заходить похолодание. Ночью температура воздуха опустится до -1...-8 градусов, днем будет колебаться в пределах -4...+2.