Як виглядали Кучма та Симоненко 25 років тому: історія виборів президента України у 1999 році (фото)

У президентських перегонах у 1999 році брали участь 15 кандидатів

Леонід Кучма, який вирішив не виїжджати з України на початку війни, є єдиним президентом, який очолював нашу країну два терміни поспіль. Першого разу його обрали главою держави у 1994 році, а другий — 1999 року, коли його опонентом був Петро Симоненко.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як 25 років тому відбувалися в Україні вибори. Також ми нагадали, як виглядали Леонід Кучма та Петро Симоненко у 1999 році й чим запам’яталися їхні передвиборчі кампанії.

Вибори в Україні 1999 року — яким був Кучма та Симоненко

У 1999 році в нашій країні проходили треті вибори президента, які супроводжувалися низкою скандалів. Загалом, згідно з даними ЦВК, у перегонах взяли участь 15 кандидатів. Найгучнішою подією напередодні виборів стала смерть В’ячеслава Чорновола, якого розглядали як ймовірний кандидат у президенти. Існує думка, що його вбили, оскільки він був важливим конкурентом для Кучми.

Інтригою виборів, яка не відбулася, стала "Канівська четвірка", куди входив Олександр Ткаченко, Олександр Мороз, Євген Марчук та Володимир Олійник. Троє з них планували зняти свої кандидатури з президентських перегонів на користь одного, таким чином об’єднавшись проти Кучми. Єдиним кандидатом було оголошено Євгена Марчука, проте "Канівська четвіпрка" швидко розпалася.

"Канівська четвірка" на виборах 1999 року

Перший тур виборів в Україні 1999 року відбувся 31 жовтня, лідером голосування став Леонід Кучма, якого підтримали 36,38% виборців, а друге місце посів Петро Симоненко – 22, 31% голосів.

Леонід Кучма на президентських виборах 1999 року

У передвиборчій кампанії, яка велася російськими політичними консультантами, Леонід Кучма пропонував запровадити двопалатний парламент, провести судову реформу, перейти до професійної армії, збільшити робочі місця та розвивати українську, російську та інші мови.

Леонід Кучма та Борис Єльцин

Щодо його опонента, лідера компартії України Петра Симоненка, то у своїй програмі він критикував політику Кучми та основні зусилля хотів спрямувати на відновлення соціалістичного шляху розвитку країни, підняття промислового та сільськогосподарського виробництва, зниження цін на товари та послуги та надання російській мові статусу державної. Він пропонував відмовитися від лібералізації економіки та гарантував підтримку базовим галузям промисловості.

Як Петро Симоненко виглядав у 1999 році на виборах

Другий тур виборів відбувся 14 листопада 1999 року і перемогу знову здобув Леонід Кучма. За нього проголосували 56,13% виборців, переважно мешканці Західної України, Києва, Житомирської, Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей, а Петро Симоненко набрав 37,94% голосів.

Друга інавгурація Леоніда Кучми

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