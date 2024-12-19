З якими розладами психіки та поведінки не мобілізують

Люди, які мають шизофренію, звільнені від призову

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Однак деякі категорії громадян не підлягають призову, зокрема за станом здоров'я.

Не мобілізують чоловіків із серйозними розладами психіки та поведінки. Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Визнати непридатним до військової служби можуть громадян, які мають:

різко виражені стійкі психічні розлади;

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю або наркотиків (синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами);

шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;

різко виражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій.

Також не мобілізують з глибокою і важкою розумовою відсталістю.

Нагадуємо, що з деякими хворобами нервової системи теж не беруть в армію. Діагнози, які можуть стати підставою для визнання чоловіка непридатним до служби:

запальні захворювання ЦНС — менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребцевий абсцес, які швидко прогресують і мають значні порушення функцій;

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім вегетосудинної;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

Також до списку входять хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують, зі значними порушеннями функцій.

Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізують чоловіків з хворою спиною. Підставою для звільнення від призову можуть стати міжхребцеві грижі.