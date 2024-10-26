Модель OnlyFans перевела мільйони гривень в бюджет України

Гетманцев порекомендував самостійно задекларувати свої доходи

Контент мейкер на "Only Fans" сплатила в бюджет понад 10 мільйонів гривень. Щоправда, не з власної ініціативи, а після того, як її було "залучено до декларування" органами Державної податкової служби.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він розповів, що громадянка "С" одержала доходи за створення платного контенту на інтернет-платформі "Only Fans", та після спілкування з податковою від неї до бюджету надійшло понад 13,2 млн гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

"Раджу якнайшвидше самостійно задекларувати свої доходи всім українцям, хто отримував іноземні доходи від електронних платформ. Адже відповідні відомості наявні у ДПС", — додав Гетманцев.

Для довідки: OnlyFans (Онліфанс) – це платформа для публікації відео-, фото- й аудіоконтенту. Найбільше вона популярна в індустрії розваг для дорослих, але також використовується тренерами, фітнес-інструкторами, музикантами, блогерами та іншими публічними людьми. Доступ до контенту там надається за платною підпискою. Це дозволяє творцям контенту отримувати фінансування безпосередньо від своїх шанувальників на щомісячній основі, а також від чайових та функції pay-per-view.

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