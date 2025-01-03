В Украине начнут выдавать "Пакеты раненого": в чем суть инициативы

Порядок получения "пакета" уточняется

Минобороны в 2025 году начнет выдавать специальные "Пакеты раненого" для военнослужащих, которые проходят лечение. Данная инициатива является частью системной поддержки травмированных украинских защитников.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Порядок получения "Пакета раненого" на данный момент устанавливается и уточняются.

В 2025 году Минобороны планирует реализовать значительные системные изменения, которые будут направлены на всестороннюю поддержку украинских военнослужащих. Среди конкретных примеров такой поддержки — "Пакет раненого", который начнут выдавать военным в 2025 году.

На данный момент известно, что "Пакет раненого" будет в себя включать адаптивную одежду и средства личной гигиены первой необходимости. Такие "пакеты" смогут получить те украинские защитники, которые проходят лечение и восстанавливаются после травм.

Отмечается, что приоритетными направлениями на 2025 год для Минобороны также остаются улучшение системы питания и введение дополнительных финансовых стимулов для повышения мотивации военных.

"Эти инициативы являются лишь частью системных изменений, которые мы планируем реализовать. Они призваны не только поддержать наших военных сегодня, но и создать основу для их защиты, развития и уверенного будущего", — отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Напомним, раненые украинские военнослужащие имеют право на различные выплаты, в том числе на вознаграждение и три вида помощи. Если военный получил ранение, травму, контузию или увечье в результате участия в боевых действиях, то ему предусмотрено 5 различных начислений.

Выплаты для раненых бойцов:

Ежемесячное денежное обеспечение. Размер зависит от последней занимаемой должности перед ранением;

Размер зависит от последней занимаемой должности перед ранением; Дополнительное вознаграждение. Выплата предоставляется в размере 100 000 грн. за ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины (при выполнении боевых заданий по БР). Она должна начисляться ежемесячно в течение периода лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения;

Выплата предоставляется в размере 100 000 грн. за ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины (при выполнении боевых заданий по БР). Она должна начисляться ежемесячно в течение периода лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения; Единовременная денежная помощь – единовременная денежная компенсация за любое повреждение здоровья при защите Родины, что привело к потере трудоспособности или группе инвалидности;

– единовременная денежная компенсация за любое повреждение здоровья при защите Родины, что привело к потере трудоспособности или группе инвалидности; Материальная помощь по решению социально-бытовых вопросов. Выплачивается ежегодно в размере, равном размеру месячного денежного обеспечения военного;

Выплачивается ежегодно в размере, равном размеру месячного денежного обеспечения военного; Денежная помощь для оздоровления. Начисляется в размере месячного денежного обеспечения. Должна осуществляться каждый год, независимо от матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевсовете утвердили выплату денежной помощи для военных, получивших ранения. Ее можно получить, написав заявление и собрав соответствующие документы.