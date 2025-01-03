Когда ограниченно годный может не прийти на повторную ВВК: юрист назвала четыре причины

Для неявки на ВЛК причина должна быть очень серьезной

Ограниченно годный к воинской службе гражданин может не пройти на повторный осмотр ВВК до 5 февраля 2025 только в случае уважительной причины. Однако если он получил повестку и/или направление терцентра комплектования (ТЦК) и соцподдержки по осмотру военно-врачебной комиссии, неявка будет считаться нарушением законодательства.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала Наталья Опольская — доктор юридических наук, руководитель "Адвокатского бюро Наталии Опольской". Она назвала, какие уважительные причины позволяют избежать административной ответственности.

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По словам юристки, в случае наличия повестки на ВЛК, например, на 1 февраля, а лицо появится после 10 февраля, такой военнообязанный, вероятно, будет привлечен к административной ответственности. Обжалование протокола об административном правонарушении будет возможно только при наличии уважительных причин неявки в сроки.

— Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, указанный в повестке, признаются: препятствие стихийного характера; болезнь гражданина; военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок; смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга), — назвала четыре причины неявки Наталья Опольская.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какая ответственность грозит ограниченно годному к воинской службе в случае неявки на повторную ВВК.