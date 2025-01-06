Украинцев ждет неприятное погодное явление посреди недели: кого коснется (карта)
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Синоптики рассказали, какой будет погода 7 января
Во вторник, 7 января, некоторые области Украины накроет ледяной дождь. Он будет длиться на протяжении нескольких часов.
Такая информация появилась на сайте погодного радара Ventusky. Согласно его прогнозам, погодное явление ожидается в период с 02:00 и примерно до 09:00.
Ледяной дождь следует ожидаться в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
При этом, на карте указано, что остаток дня в этих областях пройдет без осадков.
В то же время на сайте Укргидрометцентра сообщают, что в течение дня погода будет облачной и относительно теплой. Однако ночью синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди в центральных, северных и восточных областях.
Средняя температура воздуха будет следующей:
- На севере — до +7 градусов днем;
- В центре — от +7 до +9 градусов днем:
- На юге — до +12.. +13;
- В западных областях — до +11 днем;
- В восточной части — от +6 до +8 градусов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в пяти крупных городах Украины 7 января. Синоптики прогнозируют нетипичное для зимы тепло, которое вернется в Украину.