Украинцев ждет неприятное погодное явление посреди недели: кого коснется (карта)

Синоптики рассказали, какой будет погода 7 января

Во вторник, 7 января, некоторые области Украины накроет ледяной дождь. Он будет длиться на протяжении нескольких часов.

Такая информация появилась на сайте погодного радара Ventusky. Согласно его прогнозам, погодное явление ожидается в период с 02:00 и примерно до 09:00.

Ледяной дождь следует ожидаться в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Карта по состоянию на 02:00 7 января

Карта по состоянию на 05:00 7 января

Карта по состоянию на 08:00 7 января

При этом, на карте указано, что остаток дня в этих областях пройдет без осадков.

В то же время на сайте Укргидрометцентра сообщают, что в течение дня погода будет облачной и относительно теплой. Однако ночью синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди в центральных, северных и восточных областях.

Средняя температура воздуха будет следующей:

На севере — до +7 градусов днем;

В центре — от +7 до +9 градусов днем:

На юге — до +12.. +13;

В западных областях — до +11 днем;

В восточной части — от +6 до +8 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в пяти крупных городах Украины 7 января. Синоптики прогнозируют нетипичное для зимы тепло, которое вернется в Украину.