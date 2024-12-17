Після візиту до СБУ Бойко звернувся до українців зі словами про Путіна (відео)

Попереднє відео нардепа викликало значний резонанс

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко, який у вівторок, 17 грудня, побував на допиті у Службі безпеки України, записав нове звернення. У ньому він просив вибачення в українців.

У відео, опублікованому на платформі TikTo, нардеп зазначив, що не хоче, щоб його заяву використовували РФ та глава Росії Володимир Путін для виправдання агресії та нападу на Україну. Водночас він назва Путіна "військовим злочинцем".

"Якщо когось з українців, які воюють на фронті або працюють в тилу на перемогу, образили мої слова, я хочу попросити вибачення і сказати про те, що ми всі маємо бути єдиними, націленими на перемогу над зовнішнім агресором і відкинути всі внутрішні розбіжності", – заявив він.

Бойко також закликав усіх політиків "робити те саме". За його словами вони мають об'єднувати країну, людей та робили так, щоб Україна якомога швидше перемогла, а ворога було розбито.

Що цьому передувало

Раніше Бойко опублікував у соцмережах відео, на якому він розповідав про "українських радикалів, які почали зносити пам’ятники у країні, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".

Воно викликало значний резонанс серед українців. Водночас у Верховній Раді запропонували відкликати Бойка з Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У вівторок, 17 грудня, Бойко прийшов на допит до Служби безпеки України. За даними джерел "Телеграфу", там він мав докладно пояснити свої останні заяви.

Як розповідав "Телеграф", політологи пояснили проросійські закиди Бойка. На думку Олесі Яхно, його заяви про "насильство над людьми з боку радикалів" — це один із прикладів того, як може розвиватись внутрішнє поле з погляду гібридних викликів.