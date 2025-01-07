Девушки из Запорожья станцевали под песню об "СВО": украинцы возмущены (видео)

Люди считают, что "танцовщиц" надо отправить в госпиталь с ранеными

В Запорожье "прославилась" очередная парочка подростков-тиктокеров, которые решили разместить видео своего танца в сети. Выбор звукового ряда был просто за гранью добра и зла.

Ролик опубликован в ТикТок-аккаунте, который после волны возмущения украинцев уже закрыт.

Для своего танца девушки выбрали песню о "СВО" и о том, какой "хороший день, чтобы разбомбить всех хохлов".

Одна из тиктокерш также показывала символ Z, сложив пальцы определенным образом.

В соцсетях сообщают, что девушки уже извинились.

Такой поступок вызвал возмущение украинцев, которые выразили его в сети. Некоторые комментаторы спрашивали, куда смотрят родители. Другие отмечали, что девушки уже должны сами что-то понимать, и предлагали отправить их на исправительные работы в госпиталь с ранеными бойцами.

Примечательно, что подростки живут в Запорожье – городе, который часто подвергается атакам россиян. Появление вражеских БПЛА здесь уже давно не является необычным событием, часто наносятся удары баллистическими ракетами и КАБами.

Так, в начале декабря в результате российской атаки КАБами в Запорожье погибло 10 человек. Было разрушено здание СТО, повреждены дома и магазины рядом. В городе объявили траур.