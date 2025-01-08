Пока ВСУ наступают на Курщине, россияне продвинулись во многих местах на Донбассе (карты боев)
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Ситуация накалилась на многих участках
По состоянию на 8 января 2025 года российские войска, несмотря на значительные потери, продолжают наступательные действия на разных участках фронта. Зафиксировано продвижение российских подразделений по нескольким направлениям.
По данным DeepState, в частности в районах Торецка, Курахово, Нововасиловки и Славянки в Донецкой области. Также отмечается захват новых территорий в районе Двухлетней Харьковщины и возле населенных пунктов Новоивановка и Новая Сорочина. В Махновке ситуация сейчас уточняется.
За сутки зафиксировано 159 боевых столкновений. Российская армия нанесла 28 авиационных ударов с применением 59 управляемых авиабомб. Кроме того, совершено 750 атак дронами-камикадзе и 3886 обстрелов позиций украинских войск.
По данным Генштаба, на Харьковском направлении продолжаются бои вблизи Волчанска и Тихого. Особенно напряженная ситуация сохраняется в районе Тавильжанки. На Купянском направлении российские подразделения пытались штурмовать позиции у Тополей, Голубовки и Петропавловки.
Наибольшая интенсивность боевых действий наблюдается в Покровском направлении, где зафиксировано 38 попыток наступления. Основные события разворачиваются в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки и Луча. По Покровску нанесено 16 ударов управляемыми авиабомбами.
На Кураховском направлении произошло 17 боевых столкновений вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки и Андреевки. На Времивском направлении зафиксировано 20 попыток прорыва возле Янтарного, Константинопольского и Успеновки.
Ранее "Телеграф" также писал о том, что в Курщине также идут интенсивные бои. ВСУ пошли в новую масштабную атаку на этом участке фронта.