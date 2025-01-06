У Придністров’ї загострилася ситуація: мешканцям вже почали відключати воду (відео)

Громадян також попередили про можливі перебої з мобільним зв’язком та Інтернетом

У так званій "Придністровській Молдавській Республіці", де вже запровадили віялові відключення електроенергії після припинення транзиту російського газу через Україну, почалися проблеми не лише зі світлом та теплом, а й із водопостачанням.

Про це повідомляють місцеві "ЗМІ". У неділю, 5 січня, без води залишилося кілька сіл Слободзейського району через неможливість підтримувати достатній тиск у трубах.

Крім того, воду відключали у кількох районах столиці Придністров’я – Тирасполя.

На вулицях Тирасполя з’явилися польові військові кухні. Зазначається, що дефіцит електроенергії в "ПМР" становив понад 30% — через навантаження енергосистеми є ризик повного виходу енергосистеми з ладу.

Що сталося раніше

1 січня Україна припинила транзит російського газу через свою територію до країн Європи. В результаті "блакитне паливо" з Росії перестало надходити до так званої "Придністровської Молдавської Республіки".

Потім у Придністров’ї відключили опалення та гарячу воду для населення, бюджетних установ та організацій усіх форм власності, окрім лікарняних стаціонарів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Молдова запропонувала Придністров’ю допомогу у вирішенні проблеми газу. Але влада т.зв. "ПМР" відмовилась від допомоги з Кишинева, заявивши, що очікують поновлення постачання газу від російського "Газпрому" за контрактом, термін дії якого спливає у 2026 році. Там додали, що не хочуть закуповувати газ з Молдови та країн ЄС, оскільки це нібито буде за "вищими і нестабільними" цінами.