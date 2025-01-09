Микола Точицький обговорив з послом США спільні зусилля в протидії російській пропаганді

Також йшлося про необхідність посилення санкційного тиску на Росію за злочини проти культурної спадщини України

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький 7 січня зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк, директором з питань України Ради Національної Безпеки США Віном Свонтоном та з заступником радника з політичних питань Посольства США в Україні Антоном Купером. Зустріч було присвячено обговоренню перспектив розвитку співпраці у сфері стратегічних комунікацій та спільних зусиль у протидії російській дезінформації.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України (МКСК). В ході обговорення Микола Точицький наголосив на важливості зміни підходів до реагування на загрози пропаганди.

"Важливим є проактивне формування та поширення власних наративів, що підкреслюють єдність українського суспільства та підтримку міжнародних партнерів України", – сказав він.

Джерело "Телеграфа" в МКСК розповіло, що американці цікавилися моральним станом українців. Вони також хотіли зрозуміти, чи мають громадяни України достатню мотивацію для стійкості.

Також учасники зустрічі торкнулися питань розвитку технологій громадянської освіти в Україні та деколонізації українських студій за кордоном. Окремо співрозмовники обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію за злочини проти культурної спадщини України.

"Зустріч стала важливим кроком у продовженні співпраці між Україною та США у сфері інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій", — резюмували у МКСК.

Як розповідав "Телеграф", на початку грудня 2024 року Микола Точицький повідомив, що ЮНЕСКО визнало великодню писанку культурним надбанням людства. Міністр назвав цю подію символом єдності та незламності українців.