Николай Точицкий обсудил с послом США совместные усилия по противодействию российской пропаганде

Речь также шла о необходимости усиления санкционного давления на Россию за преступления против культурного наследия Украины

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий 7 января встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк, директором по Украине Совета Национальной Безопасности США Вином Свонтоном и с заместителем советника по политическим вопросам Посольства США в Украине Антоном Купером. Встреча была посвящена обсуждению перспектив развития сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций и совместных усилий по противодействию российской дезинформации.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК). В ходе обсуждения Николай Точицкий отметил важность изменения подходов к реагированию на угрозы пропаганды.

"Важно проактивное формирование и распространение собственных нарративов, подчеркивающих единство украинского общества и поддержку международных партнеров Украины", – сказал он.

Источник "Телеграфа" в МКСК рассказал, что американцы интересовались моральным состоянием украинцев. Они также хотели понять, есть ли у граждан Украины достаточная мотивация для стойкости.

Также участники встречи затронули вопросы развития технологий гражданского образования в Украине и деколонизацию украинских студий за рубежом. Отдельно собеседники обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию за преступления против культурного наследия Украины.

"Встреча стала важным шагом в продолжении сотрудничества между Украиной и США в сфере информационной безопасности и стратегических коммуникаций", — резюмировали в МКСК.

Как рассказывал "Телеграф", в начале декабря 2024 Николай Точицкий сообщил, что ЮНЕСКО признало пасхальную писанку культурным достоянием человечества. Министр назвал это событие символом единства и несокрушимости украинцев.