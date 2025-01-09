Жінок навчатимуть керувати тракторами та комбайнами через брак чоловіків

Господарства уже почали брати на чоловічі посади жінок

В українському сільському господарстві жінки можуть замінити чоловіків на тракторах та комбайнах. До таких змін підштовхує серйозна нестача працівників, адже близько 200 тисяч аграріїв зараз захищають країну на фронті.

Господарствам доводиться шукати способи, як працювати без досвідчених фахівців. Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль в інтерв'ю UA.News під час GET Business Festival.

За словами міністра, аграрії пішли в ЗСУ "не з порожнього робочого місця в агросекторі. Вони пішли з трактора, комбайна". Замінити їх непросто, адже для підготовки таких фахівців потрібні роки навчання. Через це господарства почали брати на роботу жінок замість чоловіків навіть на суто чоловічі посади.

Щоб розв'язати проблему з працівниками, господарства також купують нову техніку, яка потребує менше ручної праці. У 2025 році держава виділить 6 мільярдів гривень на допомогу аграріям, каже міністр. Ці гроші підуть на розвиток тваринництва, переробку продукції, розмінування полів та налагодження системи поливу.

Попри брак працівників, українські аграрії у 2024 році показали чудові результати. Вони зібрали 75 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Продаж цієї продукції за кордон приніс країні найбільші в історії валютні надходження.

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