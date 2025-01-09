Женщин будут обучать управлять тракторами и комбайнами из-за нехватки мужчин

Хозяйства уже начали нанимать на мужские должности женщин

В украинском сельском хозяйстве женщины могут заменить мужчин на тракторах и комбайнах. К подобным изменениям подталкивает серьезная нехватка работников, ведь около 200 тысяч аграриев сейчас защищают страну на фронте.

Хозяйствам приходится искать способы, как работать без опытных специалистов. Об этом рассказал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в интервью UA.News во время GET Business Festival.

По словам министра, аграрии ушли в ВСУ "не с пустого рабочего места в агросекторе. Они ушли с трактора, комбайна". Заменить их непросто, ведь для подготовки таких специалистов уходят годы обучения. Поэтому хозяйства начали брать на работу женщин вместо мужчин даже на сугубо мужские должности.

Чтобы решить проблему с работниками, хозяйства также покупают новую технику, которая требует меньше ручного труда. В 2025 году государство выделит 6 миллиардов гривен в помощь аграриям, говорит министр. Эти деньги пойдут на развитие животноводства, переработку продукции, разминирование полей и отладку системы полива.

Несмотря на нехватку работников, украинские аграрии в 2024 году показали отличные результаты. Они собрали 75 миллионов тонн зерновых культур. Продажа этой продукции за границу принесла стране крупнейшие в истории валютные поступления.

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