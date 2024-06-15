Аграріїв в Україні бронюватимуть по-новому: що змінилося

Влада України пішла назустріч підприємствам аграрного сектору

Кабінет міністрів України продовжив броню від військової служби для працівників аграрного сектору, щоб забезпечити безперебійну роботу цього сектору, у тому числі збирання врожаю. Також міністри ухвалили інші важливі зміни.

Про це розповів виконувач обов’язків міністра аграрної політики України Тарас Висоцький, передають Новини.LIVE. Він зазначив, що броня аграріїв має бути обґрунтованою.

Так, броню, яка зараз діє на аграріїв, буде автоматично продовжена на три місяці без додаткового подання документів. Нове бронювання надаватиметься не на 6 місяців, а на 12. На додаток до цього, на певні професії можна буде робити запит про броню на понад 50% працівників. Наприклад, трактористи чи агрономи, уточнив в.о.міністра.

"Сподіваємося, що завдяки цим трьом змінам вдасться далі безперебійно працювати аграріям… Забронювати працівників аграрного сектору можна буде до 100%, але це має бути обґрунтовано. Тобто підприємство має довести, що йому потрібна саме така кількість робітників", — сказав Тарас Висоцький.

Щоб забронювати 100% працівників, потрібно буде подати клопотання до військових, де буде обґрунтовано, навіщо підприємству 60 чи умовно 80 працівників. Якщо керівники нададуть інформацію, що на конкретну площу потрібна певна кількість робочих рук, то проблем із бронюванням не повинно бути.

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки коштуватиме економічне бронювання в Україні. Є кілька умов його отримання.