Компенсують навіть відвідування спортзалу: у Києві пропонують віддалену роботу з чималою зарплатнею

Міжнародна компанія шукає людей в Україні на віддалену роботу

Компанія Bookimed Limited, яка займається пошуком медичних закладів та організацією лікування за кордоном, шукає людину на віддалену вакансію медичного координатора.

Відповідну вакансію розміщено на сайті з пошуку роботи Robota.ua. Ця компанія працює з більш ніж 1000 клінік у 50 країнах, а також з більш ніж 3000 топ-лікарями по всьому світу.

Кандидату на вакансію пропонують такі умови:

повна зайнятість із гнучким графіком;

віддалена робота — можна працювати звідки завгодно;

конкурентна ставка + необмежений бонус.

До обов’язків кандидата входитимуть:

обробка вхідних запитів від пацієнтів, які шукають лікування за кордоном;

зв’язок та взаємодія з пацієнтами через різні канали (чат/телефон/електронна пошта);

робота з системою CRM: заповнення запитів пацієнтів для створення профілів пацієнтів.

Від кандидата очікують:

володіння українською/англійською/німецькою мовами;

комунікативні навички (аргументувати, переконувати та домовлятися);

навички мультизадачності;

емпатію та вміння працювати зі складними пацієнтами.

Перевагою буде:

наявність медичної освіти;

наявність досвіду у продажах (розуміння попиту та вміння підбирати найбільш підходящі пропозиції);

вміння працювати із системою CRM.

Зарплата становитиме 37 000 — 120 000 гривень. Також кандидату на вакансію пропонують:

медичне страхування; повний соціальний пакет;

регулярні майстер-класи та заходи, які допоможуть рости та розвивати професійні навички.

Раніше "Телеграф" також писав про ще одну вакансію для пенсіонерів. Там пропонують оплачувану відпустку та хорошу зарплату.