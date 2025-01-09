Компенсують навіть відвідування спортзалу: у Києві пропонують віддалену роботу з чималою зарплатнею
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Міжнародна компанія шукає людей в Україні на віддалену роботу
Компанія Bookimed Limited, яка займається пошуком медичних закладів та організацією лікування за кордоном, шукає людину на віддалену вакансію медичного координатора.
Відповідну вакансію розміщено на сайті з пошуку роботи Robota.ua. Ця компанія працює з більш ніж 1000 клінік у 50 країнах, а також з більш ніж 3000 топ-лікарями по всьому світу.
Кандидату на вакансію пропонують такі умови:
- повна зайнятість із гнучким графіком;
- віддалена робота — можна працювати звідки завгодно;
- конкурентна ставка + необмежений бонус.
До обов’язків кандидата входитимуть:
- обробка вхідних запитів від пацієнтів, які шукають лікування за кордоном;
- зв’язок та взаємодія з пацієнтами через різні канали (чат/телефон/електронна пошта);
- робота з системою CRM: заповнення запитів пацієнтів для створення профілів пацієнтів.
Від кандидата очікують:
- володіння українською/англійською/німецькою мовами;
- комунікативні навички (аргументувати, переконувати та домовлятися);
- навички мультизадачності;
- емпатію та вміння працювати зі складними пацієнтами.
Перевагою буде:
- наявність медичної освіти;
- наявність досвіду у продажах (розуміння попиту та вміння підбирати найбільш підходящі пропозиції);
- вміння працювати із системою CRM.
Зарплата становитиме 37 000 — 120 000 гривень. Також кандидату на вакансію пропонують:
- медичне страхування; повний соціальний пакет;
- регулярні майстер-класи та заходи, які допоможуть рости та розвивати професійні навички.
Раніше "Телеграф" також писав про ще одну вакансію для пенсіонерів. Там пропонують оплачувану відпустку та хорошу зарплату.