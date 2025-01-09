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Компенсують навіть відвідування спортзалу: у Києві пропонують віддалену роботу з чималою зарплатнею

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Дистанційна вакансія в Києві Новина оновлена 09 січня 2025, 17:53
Дистанційна вакансія в Києві. Фото Колаж "Телеграфу"

Міжнародна компанія шукає людей в Україні на віддалену роботу

Компанія Bookimed Limited, яка займається пошуком медичних закладів та організацією лікування за кордоном, шукає людину на віддалену вакансію медичного координатора.

Відповідну вакансію розміщено на сайті з пошуку роботи Robota.ua. Ця компанія працює з більш ніж 1000 клінік у 50 країнах, а також з більш ніж 3000 топ-лікарями по всьому світу.

Кандидату на вакансію пропонують такі умови:

  • повна зайнятість із гнучким графіком;
  • віддалена робота — можна працювати звідки завгодно;
  • конкурентна ставка + необмежений бонус.

До обов’язків кандидата входитимуть:

  • обробка вхідних запитів від пацієнтів, які шукають лікування за кордоном;
  • зв’язок та взаємодія з пацієнтами через різні канали (чат/телефон/електронна пошта);
  • робота з системою CRM: заповнення запитів пацієнтів для створення профілів пацієнтів.

Від кандидата очікують:

  • володіння українською/англійською/німецькою мовами;
  • комунікативні навички (аргументувати, переконувати та домовлятися);
  • навички мультизадачності;
  • емпатію та вміння працювати зі складними пацієнтами.

Перевагою буде:

  • наявність медичної освіти;
  • наявність досвіду у продажах (розуміння попиту та вміння підбирати найбільш підходящі пропозиції);
  • вміння працювати із системою CRM.

Зарплата становитиме 37 000 — 120 000 гривень. Також кандидату на вакансію пропонують:

  • медичне страхування; повний соціальний пакет;
  • регулярні майстер-класи та заходи, які допоможуть рости та розвивати професійні навички.

Раніше "Телеграф" також писав про ще одну вакансію для пенсіонерів. Там пропонують оплачувану відпустку та хорошу зарплату.

Теги:
#Україна #Київ #Вакансія #Віддалена робота