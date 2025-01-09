Компенсируют даже посещение спортзала: в Киеве предлагают отдаленную работу с немалой зарплатой
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Международная компания ищет людей в Украине на удаленную работу
Компания Bookimed Limited, которая занимается поиском медицинских учреждений и организацией лечения за границей, ищет человека на удаленную вакансию медицинского координатора.
Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы Robota.ua. Данная компания работает с более чем 1000 клиник в 50 странах, а также с более чем 3000 топ-врачами по всему миру.
Кандидату на вакансию предлагают следующие условия:
- полная занятость с гибким графиком;
- удаленная работа –можно работать откуда угодно;
- конкурентная ставка + неограниченный бонус.
В обязанности кандидата будут входить:
- обработка входящих запросов от пациентов, ищущих лечение за границей;
- связь и взаимодействие с пациентами через разные каналы (чат/телефон/электронная почта);
- работа с CRM системой: заполнение запросов пациентов для создания профилей пациентов.
От кандидата ожидают:
- владение украинским/английским/немецким языками;
- коммуникативные навыки (аргументировать, убеждать и договариваться);
- навыки мультизадачности;
- эмпатию и умение работать со сложными пациентами.
Преимуществом будет:
- наличие медицинского образования;
- наличие опыты в продажах (понимание спроса и умение подбирать наиболее подходящие предложения);
- умение работать с системой CRM.
Зарплата будет составлять 37 000 — 120 000 долларов. Также кандидату на вакансию предлагают:
- медицинское страхование, полный социальный пакет;
- регулярные мастер-классы и мероприятия, которые помогут расти и развивать профессиональные навыки.
Ранее "Телеграф" также писал о еще одной вакансии для пенсионеров. Там предлагают оплачиваемый отпуск и хорошую зарплату.