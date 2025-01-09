Компенсируют даже посещение спортзала: в Киеве предлагают отдаленную работу с немалой зарплатой

Международная компания ищет людей в Украине на удаленную работу

Компания Bookimed Limited, которая занимается поиском медицинских учреждений и организацией лечения за границей, ищет человека на удаленную вакансию медицинского координатора.

Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы Robota.ua. Данная компания работает с более чем 1000 клиник в 50 странах, а также с более чем 3000 топ-врачами по всему миру.

Кандидату на вакансию предлагают следующие условия:

полная занятость с гибким графиком;

удаленная работа –можно работать откуда угодно;

конкурентная ставка + неограниченный бонус.

В обязанности кандидата будут входить:

обработка входящих запросов от пациентов, ищущих лечение за границей;

связь и взаимодействие с пациентами через разные каналы (чат/телефон/электронная почта);

работа с CRM системой: заполнение запросов пациентов для создания профилей пациентов.

От кандидата ожидают:

владение украинским/английским/немецким языками;

коммуникативные навыки (аргументировать, убеждать и договариваться);

навыки мультизадачности;

эмпатию и умение работать со сложными пациентами.

Преимуществом будет:

наличие медицинского образования;

наличие опыты в продажах (понимание спроса и умение подбирать наиболее подходящие предложения);

умение работать с системой CRM.

Зарплата будет составлять 37 000 — 120 000 долларов. Также кандидату на вакансию предлагают:

медицинское страхование, полный социальный пакет;

регулярные мастер-классы и мероприятия, которые помогут расти и развивать профессиональные навыки.

Ранее "Телеграф" также писал о еще одной вакансии для пенсионеров. Там предлагают оплачиваемый отпуск и хорошую зарплату.