У Трампа меняют подход к прекращению войны в Украине. Что это значит – СМИ

Его команда не хочет повторения ситуации с выходом из Афганистана

Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает свой подход к прекращению войны в Украине. Европейские партнеры расценили это как признак того, что его администрация не откажется от поддержки Киева.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников. По данным собеседников, обсуждения с новой командой Трампа в последние недели показали, что они еще не решили, как прекратить войну, и что поддержка Украины продолжится после инаугурации президента США 20 января.

"Вся команда [Трампа] одержима силой и желанием выглядеть сильными. Поэтому они пересматривают подход к Украине", — сказал один из чиновников.

Новая администрация также осторожно относилась к сравнению с "катастрофическим выводом" войск США Джо Байденом из Афганистана. У Трампа не хотели бы повторения такого сценария в Украине, добавил чиновник.

FT напомнило, что на этой неделе Трамп предположил, что "шесть месяцев" является более реалистичной целью для прекращения войны. А назначенный им специальным посланником по войне в Украине Кит Келлог заявил Fox News, что целью было остановить конфликт за "100 дней".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп выступил против Украины в НАТО. Это заявление вызвало обсуждение в украинском сегменте сети.