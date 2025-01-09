"Все виглядає тривожно". Експосол оцінив майбутні дії Трампа щодо України

Він закликав українців бути реалістами

В останніх заявах обраного президента США Дональда Трампа щодо України не було нічого нового. Його висловлювання не містять жодних підстав навіть на мінімальний позитив.

Про це інтерв’ю OBOZ.UA розповів колишній надзвичайний і повноважний посол України в США та Франції Олег Шамшур. За його словами, наразі наша країна та світ все ще очікують остаточну відповідь Трампа щодо врегулювання та, якими саме будуть параметри його мирного плану для України.

"З обранням Трампа ми вступаємо в зону серйозних ризиків. Тому, чесно кажучи, мені не зрозуміло, звідки такий ентузіазм і в наших можновладців, і в українського суспільства, принаймні його половини, якщо вірити соціологічним опитуванням, що за Трампа буде припинено війну на прийнятних для України умовах. Я цього не бачу", — наголосив Шамшур.

Він зазначив, що позиція Трампа щодо членства України в НАТО незмінна, а відповідно, і позиція щодо безпекових гарантій. За словами дипломата, трактування новим президентом США причин і передумов повномасштабного вторгнення Росії також є для України абсолютно неприйнятним і неправильним.

"Після цих заяв вже можна собі уявити, що тиск буде справлятися саме на Україну, на її керівництво для того, щоб припинити війну на умовах, прийнятних не для України, а для Трампа і російського диктатора Путіна. У цьому сенсі все виглядає досить, я б сказав, тривожно і навіть похмуро. Якщо бути вже таким відвертим, це плани капітуляції України. На жаль, немає підстав навіть для дуже стриманого оптимізму, але треба, знову ж таки, бути реалістом, дивитися на речі такими і сприймати їх такими, якими вони є, і готуватися для того, щоб мінімізувати несприятливі, погані наслідки для України. Для цього треба не тільки сподіватися на наших партнерів, але і думати про те, що ми можемо зробити самі", — сказав Шамшур.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп виступив проти України в НАТО. Ця заява викликала широке обговорення в українському сегменті мережі.