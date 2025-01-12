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Безстрашні у боях, як вовки. Що означає шеврон славетної 72 ОМБр

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
ЗСУ Новина оновлена 12 січня 2025, 16:00
ЗСУ. Фото Колаж "Телеграф"

Вони ефективно знищують ворога на війні

Будь-який шеврон на формі військового має особливе значення. Не виключенням стала і 72 окрема механізована бригада Чорних Запорожців.

"Телеграф" розповість, що він означає. А також, як виглядає.

Варто зазначити, він червоного-чорного кольору. Посередині зображений череп, як символ безстрашності та готовності до самопожертви заради України. Цей шеврон став розпізнаним знаком підрозділу поряд з офіційною емблемою, де зображено вовка.

Кольорова гама шеврона має історичне значення:

  • Червоний символізує кров, пролиту за Україну
  • Чорний – традиційний колір "Чорних Запорожців", на честь яких названа бригада

72-га бригада відзначилася участю у багатьох визвольних операціях:

  • Слов'янськ (Донецька область)
  • Світлодарськ (перейменований на Миронівське)
  • Вугледар
  • Волноваха
  • Кліщіївка
  • Андріївка

Бригада продовжує традиції кінного полку армії УНР "Чорні Запорожці", які боролися за незалежність України в 1918-1920 роках, а сьогодні її війни так само безстрашно захищають територіальну цільність держави.

Вони завдали значних втрат російської 155-й бригади морської піхоти під Вугледаром, успішно знищили російську техніку та живу силу в районі Бахмута, ефективно використовували FPV-дрони для знищення ворожої техніки, показали високу ефективність у міських боях.

У квітні 2014 року 72-га бригада потрапила на Донеччину. У Маріуполі розквартирувався та створив блокпости по периметру міста її 1-й механізований батальйон. Колаборанти з цього регіону вдавалися до найвигадливіших способів, щоб потрапити в цей населений пункт. Завданням бійців 72-ї бригади було викривати та затримувати підозрілих осіб, не допускати перевезення зброї та перешкоджати диверсійно-розвідувальним діям ворога.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає шеврон Третьої штурмової і як він утворився.

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#Шеврон #ЗСУ