Безстрашні у боях, як вовки. Що означає шеврон славетної 72 ОМБр
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Вони ефективно знищують ворога на війні
Будь-який шеврон на формі військового має особливе значення. Не виключенням стала і 72 окрема механізована бригада Чорних Запорожців.
"Телеграф" розповість, що він означає. А також, як виглядає.
Варто зазначити, він червоного-чорного кольору. Посередині зображений череп, як символ безстрашності та готовності до самопожертви заради України. Цей шеврон став розпізнаним знаком підрозділу поряд з офіційною емблемою, де зображено вовка.
Кольорова гама шеврона має історичне значення:
- Червоний символізує кров, пролиту за Україну
- Чорний – традиційний колір "Чорних Запорожців", на честь яких названа бригада
72-га бригада відзначилася участю у багатьох визвольних операціях:
- Слов'янськ (Донецька область)
- Світлодарськ (перейменований на Миронівське)
- Вугледар
- Волноваха
- Кліщіївка
- Андріївка
Бригада продовжує традиції кінного полку армії УНР "Чорні Запорожці", які боролися за незалежність України в 1918-1920 роках, а сьогодні її війни так само безстрашно захищають територіальну цільність держави.
Вони завдали значних втрат російської 155-й бригади морської піхоти під Вугледаром, успішно знищили російську техніку та живу силу в районі Бахмута, ефективно використовували FPV-дрони для знищення ворожої техніки, показали високу ефективність у міських боях.
У квітні 2014 року 72-га бригада потрапила на Донеччину. У Маріуполі розквартирувався та створив блокпости по периметру міста її 1-й механізований батальйон. Колаборанти з цього регіону вдавалися до найвигадливіших способів, щоб потрапити в цей населений пункт. Завданням бійців 72-ї бригади було викривати та затримувати підозрілих осіб, не допускати перевезення зброї та перешкоджати диверсійно-розвідувальним діям ворога.
Раніше "Телеграф" розповідав, що означає шеврон Третьої штурмової і як він утворився.