Они эффективно уничтожают врага на войне

Любой шеврон на форме военного имеет особое значение. Не исключением стала и 72 отдельная механизированная бригада Черных Запорожцев.

"Телеграф" расскажет, что он означает. А также как выглядит.

Стоит отметить, что он красно-черного цвета. Посередине изображен череп как символ бесстрашия и готовности к самопожертвованию ради Украины. Этот шеврон стал распознанным знаком подразделения наряду с официальной эмблемой, где изображен волк.

Цветовая гамма шеврона имеет историческое значение:

Красный символизирует кровь, пролитую за Украину

Черный – традиционный цвет "Черных Запорожцев", в честь которых названа бригада

72-я бригада отметилась участием во многих освободительных операциях:

Славянск (Донецкая область)

Светлодарск (переименован в Мироновское)

Угледар

Волноваха

Клещиевка

Андреевка

Бригада продолжает традиции конного полка армии УНР "Черные Запорожцы", которые боролись за независимость Украины в 1918-1920 годах, а сегодня ее войны также бесстрашно защищают территориальную цельность государства.

Они нанесли значительный урон российской 155-й бригаде морской пехоты под Угледаром, успешно уничтожили российскую технику и живую силу в районе Бахмута, эффективно использовали FPV-дроны для уничтожения вражеской техники, показали высокую эффективность в городских боях.

В апреле 2014 года 72-я бригада попала в Донецкую область. В Мариуполе расквартировался и создал блокпосты по периметру города 1-й механизированный батальон. Коллаборанты из этого региона прибегали к самым вычурным способам, чтобы попасть в этот населенный пункт. Задачей бойцов 72-й бригады было разоблачать и задерживать подозрительных лиц, не допускать перевозки оружия и препятствовать диверсионно-разведывательным действиям врага.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает шеврон Третьей штурмовой и как он образовался.