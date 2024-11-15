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Чи беруть в армію з підвищеним тиском: відстрочку дають не всім

Автор
Кароліна Терещенко
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Ілюстрація
Ілюстрація. Фото Колаж "Телеграфу"

Якщо не має серйозних ускладнень, чоловіка можуть призвати на не бойову посаду

Попри загальну мобілізацію, деякі громадяни не підлягають призову за станом здоров'я. Зокрема це стосується чоловіків, в яких підвищений тиск.

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, все залежить від ступеня захворювання. Для отримання статусу "непридатний" необхідно пройти ВЛК і надати всі необхідні документи.

Якщо у чоловіка є інвалідність, пов'язана з гіпертонією, його не можуть мобілізувати без його згоди. А для осіб без інвалідності, але підвищеним тиском, рішення про мобілізацію приймається індивідуально, з урахуванням тяжкості хвороби.

Чи беруть до армії із гіпертонією 3-го ступеня

Гіпертонію третього ступеня діагностують при тиску 180/110 мм рт. ст. і більше, а також наявності симптомів серцево-судинних захворювань.

Чоловіки з гіпертонією III ступеня не підлягають мобілізації, якщо є незворотні структурні ураження органів. Таким особам надається відстрочка і вони можуть служити тільки добровільно.

Відстрочку від мобілізації з гіпертонією надають за таких порушень:

  • симптоматичні артеріальні гіпертензії за наявності асоційованих станів;
  • гіпертонія 3 ступеня, яка не коригується гранично допустимими дозами препаратів;
  • гіпертонія 3 ступеня з інфарктом міокарда, інсультом, судинною деменцією, хронічною гіпертензивною енцефалопатією III стадії;
  • крововиливи в сітківці з набряком диска зорового нерва;
  • постійна форма фібриляції передсердь;
  • аневризма аорти;
  • стеноз магістральних артерій понад 50%.

Однак, якщо гіпертонія III ступеня не супроводжується серйозними ускладненнями, чоловіка можуть мобілізувати на не бойові посади, наприклад, у медичних підрозділах або навчальних центрах.

Чи мобілізують із гіпертонією 2-го ступеня

При гіпертонії другого ступеня, тобто коли тиск регулярно підвищується до 160-179/100-109 мм рт. ст., чоловіки підлягають призову на службу, але з обмеженнями. Їх можуть направити на не бойові посади.

Гіпертонія 1-го ступеня та відстрочка

Чоловікам з гіпертонією першого ступеня, тобто з показниками тиску 140-159/90-99 мм рт. ст., не дають відстрочку. Тому такі чоловіки можуть бути визнані придатними до військової служби в будь-яких видах військ.

Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізують з менінгітом. Хвороби, з якими чоловіка можуть визнати непридатним.

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#Гіпертонія #Мобілізація #Підвищений тиск #Відстрочка від мобілізації