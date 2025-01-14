Полював у заповіднику. Мисливця покарали за вбивство оленя кругленькою сумою

Під час обшуків у чоловіка знайшли не лише череп з рогами вбитого оленя, але й інші останки тварин

Суд у Франківській області ухвалив рішення у справі чоловіка, який застрелив оленя на території науково-дослідного природно-заповідного господарства "Чорний ліс", що є зоологічним заказником поблизу с. Нивочин Старобогородчанської територіальної громади Івано-Франківського району. Незаконному мисливцю доведеться виплатити величезну компенсацію.

Як стало відомо з відкритого реєстру судових рішень, підсудний вистрілив у тварину Олень європейський з власної мисливської рушниці "МР-43" Win, на яку має відповідний дозвіл. Олень загинув, чоловік розібрав його тушу та відвіз додому в село Завій Калуського району Івано-Франківської області.

Шкода, якої чоловік завдав довкіллю, оцінюється у 478 888 гривень, що становить 316,3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Дії незаконного мисливця кваліфікували за ч.1 ст. 248 КК України — порушення правил полювання, що заподіяло істотну шкоду, та незаконне полювання на інших територіях та об`єктах природнозаповідного фонду.

Потерпіла сторона — ПП "Спеціалізоване лісомисливське науково-дослідне природно-заповідне господарство "Чорний ліс" подало цивільний позов з вимогою стягнення з вбивці оленя 478 888,15 гривень майнової шкоди. Обвинувачений на суді визнав свою провину та цивільний позов потерпілої сторони.

Він розповів, що вбив оленя з першого пострілу. Після цього дві години розділяв тіло тварини на чотири частини. Потім по одній переніс частини тварини до машини та відвіз додому. Ввечері того ж дня до нього приїхала поліція та провела обшук, вилучивши останки оленя.

Хоча чоловік повністю визнав цивільний позов про відшкодування шкоди мисливському господарству у 478 888 гривень та судові витрати потерпілого, виплатити їх він не зміг. Мисливець пояснив, що зараз не має роботи та фінансової можливості виплатити компенсацію. Проте, за його словами, в майбутньому планує це зробити. Чоловік додав, що щиро кається та просив суворо не карати.

Суд врахував його каяття та співробітництво зі слідством як пом'якшувальну обставину. Також враховано те, що раніше чоловік не був судимий та утримує двох неповнолітніх дітей.

"Враховуючи особу обвинуваченого, який власного заробітку та роботи не має, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не судимий, характер та ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про те, що мірою виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень має бути кримінальне покарання у виді пробаційного нагляду із покладенням на нього в тому числі обов`язку працевлаштування, звернення до органів державної служби зайнятості та виконання заходів, передбачених пробаційною програмою. Цивільний позов в частині відшкодування завданої кримінальним проступком майнової шкоди у розмірі 478 888, 15 гривень, суд задовольняє повністю", — йдеться в ухвалі суду.

Під час обшуків у чоловіка знайшли не лише череп з рогами вбитого оленя, але й інші останки тварин. Він зберігав ще 12 черепів оленів з рогами, та 13 черепів косуль з рогами.

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