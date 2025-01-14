Охотился в заповеднике. Мужчину наказали за убийство оленя кругленькой суммой

Во время обысков у мужчины нашли не только череп с рогами убитого оленя, но и останки других животных

Суд во Франковской области принял решение по делу мужчины, застрелившего оленя на территории научно-исследовательского природно-заповедного хозяйства "Черный лес", являющегося зоологическим заказником вблизи с. Нивочин Старобогородчанского территориального общества Ивано-Франковского района. Незаконному охотнику придется выплатить огромную компенсацию.

Как стало известно из открытого реестра судебных решений, подсудимый выстрелил в животное Олень европейский из собственного охотничьего ружья "МР-43" Win, на которое имеет соответствующее разрешение. Олень погиб, мужчина разобрал его тушу и отвез домой в село Завой Калушского района Ивано-Франковской области.

Ущерб, который мужчина нанес окружающей среде, оценивается в 478 888 гривен, что составляет 316,3 необлагаемых минимумов доходов граждан. Действия незаконного охотника квалифицировали по ч.1 ст. других территориях и объектах природно-заповедного фонда.

Потерпевшая сторона — ЧП "Специализированное лесоохотничье научно-исследовательское природно-заповедное хозяйство "Черный лес" подало гражданский иск с требованием взыскания с убийцы оленя 478 888,15 гривен имущественного вреда. Обвиняемый на суде признал свою вину и гражданский иск потерпевшего.

Он рассказал, что убил оленя с первого выстрела. После этого два часа разделял тело животного на четыре части. Затем по одной перенес части животного в машину и отвез домой. Вечером того же дня к нему приехала полиция и провела обыск, изъяв останки оленя.

Хотя мужчина полностью признал гражданский иск о возмещении ущерба охотхозяйству в 478 888 гривен и судебные издержки потерпевшего, выплатить их он не смог. Охотник объяснил, что сейчас не имеет работы и финансовой возможности выплатить компенсацию. Однако, по его словам, в будущем он планирует это сделать. Мужчина добавил, что искренне раскаивается и просил строго не наказывать.

Суд учел его раскаяние и сотрудничество со следствием как смягчающее обстоятельство. Также учтено, что ранее мужчина не был судим и содержит двоих несовершеннолетних детей.

"Учитывая личность обвиняемого, который собственного заработка и работы не имеет, женат, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, не судим, характер и степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, суд приходит к выводу о том, что мерой исправления обвиняемого и предотвращения совершения правонарушений должно быть уголовное наказание в виде пробационного надзора с возложением на него в том числе обязанности трудоустройства, обращения в органы государственной службы занятости и выполнение мероприятий, предусмотренных пробационной программой. Гражданский иск по части возмещения причиненного уголовным проступком имущественного ущерба в размере 478 888, 15 гривен, суд удовлетворяет полностью", — говорится в решении суда.

Во время обысков у мужчины обнаружили не только череп с рогами убитого оленя, но и останки других животных. Он хранил еще 12 черепов оленей с рогами и 13 черепов косуль с рогами.

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