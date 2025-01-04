Цегляна садиба з грубою та криницею: як виглядає будинок, у якому виріс Ющенко (фото)

Усі кімнати в садибі зберегли свій первісний вигляд

Третій президент України Віктор Ющенко, у якого є резиденція в Карпатах, народився та виріс у селі Хоружівка. Там у нього залишилася садиба, яку доглядають і відкривають для туристів, щоб показати, як жив політик та його батьки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає будинок родини Ющенків у Сумській області. Під час президентства він періодично відвідував малу батьківщину та сприяв її розвитку.

Як виглядає будинок, у якому народився і виріс Віктор Ющенко

Колишній президент України народився у 1954 році в селі Хоружівка Недригайлівського району Сумської області у сім’ї вчителів. Його мама у місцевій школі викладала фізику та математику, а батько – англійську мову.

Віктор Ющенко зі своєю мамою, Фото: Suspilne.media

Садиба, в якій Віктор Ющенко та його брат Петро народилися і виросли, виглядає невеликою та доглянутою, оскільки стала місцевою пам’яткою.

Як виглядає будинок Ющенка у селі Хоружівка, Фото: Suspilne.media

Журналісти "Суспільного" розповіли, що експрезидент відкрив її для туристів, залишивши в будинку особисті речі сім’ї та багато фотографій. З 2005 року за садибою доглядає людина із райцентру.

Садибу родини Ющенка відкрили для туристів, Фото: Suspilne.media

Будинок, де народився та виріс Віктор Ющенко, Фото: Suspilne.media

У дворі знаходиться криниця, біля якої, як розповідають туристам, мама Варвара Тимофіївна благословляла сина на президентство.

У дворику будинку Ющенка є криниця, Фото: Suspilne.media

Кімнати в будинку Ющенка залишилися недоторканими, Фото: Suspilne.media

Груба, на якій любив проводити час Ющенка, Фото: Suspilne.media

Віктор та Петро Ющенко залишили на малій батьківщині свою спадщину. При в’їзді до села розташована церква Андрія Первозванного, яка була збудована у 2007 році, а її будівництвом опікувався Петро Ющенком. Біля церкви відкрили меморіал жертвам Голодомору.

Церква Андрія Первозванного у Хоружівці, Фото: Suspilne.media

Також з ініціативи братів Ющенка у селі відкрили реабілітаційний центр для дітей, які опинилися у тяжкій життєвій ситуації. Також за президентства Ющенка у селі побудували дороги та провели газ.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає будинок Кучми у рідному селі на Чернігівщині. На місці батьківської хати він звів особняк.