Цегляна садиба з грубою та криницею: як виглядає будинок, у якому виріс Ющенко (фото)
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Усі кімнати в садибі зберегли свій первісний вигляд
Третій президент України Віктор Ющенко, у якого є резиденція в Карпатах, народився та виріс у селі Хоружівка. Там у нього залишилася садиба, яку доглядають і відкривають для туристів, щоб показати, як жив політик та його батьки.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає будинок родини Ющенків у Сумській області. Під час президентства він періодично відвідував малу батьківщину та сприяв її розвитку.
Як виглядає будинок, у якому народився і виріс Віктор Ющенко
Колишній президент України народився у 1954 році в селі Хоружівка Недригайлівського району Сумської області у сім’ї вчителів. Його мама у місцевій школі викладала фізику та математику, а батько – англійську мову.
Садиба, в якій Віктор Ющенко та його брат Петро народилися і виросли, виглядає невеликою та доглянутою, оскільки стала місцевою пам’яткою.
Журналісти "Суспільного" розповіли, що експрезидент відкрив її для туристів, залишивши в будинку особисті речі сім’ї та багато фотографій. З 2005 року за садибою доглядає людина із райцентру.
У дворі знаходиться криниця, біля якої, як розповідають туристам, мама Варвара Тимофіївна благословляла сина на президентство.
Віктор та Петро Ющенко залишили на малій батьківщині свою спадщину. При в’їзді до села розташована церква Андрія Первозванного, яка була збудована у 2007 році, а її будівництвом опікувався Петро Ющенком. Біля церкви відкрили меморіал жертвам Голодомору.
Також з ініціативи братів Ющенка у селі відкрили реабілітаційний центр для дітей, які опинилися у тяжкій життєвій ситуації. Також за президентства Ющенка у селі побудували дороги та провели газ.
"Телеграф" писав раніше, як виглядає будинок Кучми у рідному селі на Чернігівщині. На місці батьківської хати він звів особняк.