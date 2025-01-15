Над Украиной продолжают летать пассажирские самолеты? Один из них мог следовать в Москву

Это уже не первый подобный случай

В небе над Украиной продолжают фиксировать загадочные пассажирские самолеты, пересекающие закрытое воздушное пространство. На этот раз заметили сразу четыре гражданских авиалайнера.

По данным сервиса Flightradar24, 11 января в воздушном пространстве находились авиалайнеры EgyptAir и Finnair. Они были зафиксированы на территории Закарпатской области.

Речь идет о самолете компании EgyptAir, который следовал рейсом MSR729 из Каира в Москву. Интересен и второй борт — джет Bombardier Challenger 600, который летел в неизвестном направлении. Скорее всего борт выполнял частный перелет.

Также в небе над Украиной были замечены пассажирские самолеты компании Finnair. Один из них следовал рейсом FIN5KF из Дохи в Стокгольм, а второй летел рейсом FIN56М из Дохи в Хельсинки.

Все самолеты сначала появились над Ужгородом. Спустя считанные минуты вышли из воздушного пространства Украины в районе границы с Румынией.

Стоит напомнить, что такие странные полеты над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы или самого сервиса по отслеживанию авиадвижения. Некоторые эксперты связывают такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Напомним, недавно в небе над Украиной также фиксировали сразу три загадочных пассажирских самолета. Все они пролетели над западом страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в новогоднюю ночь над Украиной был замечен пассажирский самолет из Беларуси.