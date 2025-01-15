Дешевого тарифа для пенсионеров не будет? Что об этом говорят в Vodafone (фото)

Есть много факторов, из-за которых не всегда удается осуществить это

Украинцы потребовали от операторов связи тарифы для пенсионеров. В компании Vodafone говорят, что работают над тем, чтобы услуги были доступны каждому.

Соответствующий комментарий компания обнародовала под корреспонденцией в соцсетях. Там люди предлагали снизить тариф для пенсионеров до 100 грн.

В Vodafone отметили, что они понимают важность доступных тарифов для пенсионеров.

"Хотя пока такого тарифа нет, мы всегда работаем над новыми решениями, чтобы сделать наши услуги доступными для разных категорий абонентов", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что они постоянно работают над обновлением перечня доступных тарифов с оптимальным наполнением, цена за которые устроила бы каждого, но есть много факторов, по которым не всегда удается осуществить это.

Следует добавить, что у другого оператора мобильной связи есть такая услуга. Речь идет за компанию "Киевстар". Оператор "Киевстар" предлагает привлекательный льготный тариф для пенсионеров. Как его оформить – читайте в материале "Телеграф" по ссылке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пользователи Vodafone массово жалуются на качество интернета.