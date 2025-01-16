Военный хотел добиться уменьшения выплат по алиментам. Каким было решение суда

На чью сторону встал суд?

Военнослужащий, пытавшийся уменьшить размер алиментов на ребенка от первого брака, проиграл дело в суде. Мужчина просил снизить выплаты с четвертой до шестой части своего заработка, мотивируя это появлением содержания второго ребенка и новой жены.

Истец говорил о значительных затратах на аренду жилья и необходимость обеспечивать вторую семью. Об этом говорится в решении Жовтоводского городского суда Днепропетровской области.

Суд установил, что военный получает зарплату около 120 тысяч гривен в месяц и имеет дополнительный доход от аренды земельного участка. В 2024 году мужчина приобрел автомобиль BMW X5.

Мать ребенка, на которого оплачиваются алименты, является внутренне перемещенным лицом и арендует жилье. Женщина работает кассиром в торговом зале и самостоятельно покрывает расходы по лечению ребенка.

Суд пришел к выводу, что изменение семейного положения и рождение второго ребенка не является основанием для уменьшения размера алиментов без доказательства ухудшения материального положения плательщика. В дополнение, суд обязал военного уплатить 5200 гривен судебных издержек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ДТЭК выставил жителям Киева долг за "неучтенную электроэнергию". Суд не поддержал киевлян.