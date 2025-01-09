Чи доведеться платити штраф, якщо не став на облік у 17 років: нардеп пояснив

Стати на облік вперше можна дистанційно

У четвер Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Коментуючи документ, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський наголосив, що підлітки, які не стануть на військовий облік у 17-річному віці, муситимуть сплатити штраф.

Сума стягнення становитиме 17 тисяч гривень для тих, хто порушить терміни реєстрації. Законодавство вимагає від усіх юнаків стати на облік призовників упродовж першої половини року, коли їм виповнюється 17, передає "Еспресо".

Парламент ухвалив закон, який спрощує процедуру постановки на облік для цієї категорії громадян. До 31 серпня 2024 року зареєструватися можна через електронні сервіси, не відвідуючи ТЦК особисто.

Зокрема, для постановки на облік доступні "Резер+", "Армія+" та застосунок "Дія". Веніславський підкреслив, що такою можливістю можуть скористатися й ті юнаки, які зараз перебувають за межами України.

Водночас після 31 серпня 2024 року стати на облік можна буде лише після самостійного прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. "Якщо встановлено факт адміністративного правопорушення і немає обставин, які виключають притягнення до адміністративної відповідальності, таку особу може бути притягнуто до відповідальності", – пояснив народний депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про військовий облік 17-річних. Зокрема ми розповіли, про які деталі та нюанси потрібно знати.