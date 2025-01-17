Снайпером в 50 років? Де можуть нести службу чоловіки такого віку

Таку категорію населення можуть мобілізувати, але обіймати бойову посаду вони не будуть

Під час воєнного стану в Україні ТЦК може мобілізувати громадян віком 50+ років. Однак таких чоловіків не відправляють на бойові посади.

Згідно з настановами та керівними документами, ТЦК мобілізовують військовозобов'язаних вікової категорії в 50+ років лише на військову службу в частинах забезпечення. Про це на пресконференції розповіла майор Лариса Козак, заступниця начальника районного територіального центру комплектування у місті Києві.

"Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади", — зазначила Козак.

За її словами, мобілізовані чоловіки віком 50+ отримують посади водіїв, логістів, тиловиків.

Варто нагадати, в яких випадках чоловіків віком від 50 до 60 років можуть мобілізувати та чому в них не зацікавлені бойові підрозділи.

Раніше "Телеграф" писав про те, де та коли військові ТЦК можуть вручати повістки. Адвокат пояснила, чи можуть військові, наприклад, заходити на територію закритих житлових комплексів чи виписувати повістки на блокпостах.