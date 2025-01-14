На пенсії теж можна потрапити до війська. Кого можуть мобілізувати після 50

Призов стосується не лише колишніх військових

В Україні мобілізації підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років. Тобто, призвати на військову службу можуть деяких пенсіонерів.

"Телеграф" розповідає, кого можуть мобілізувати до 60 років. Пенсійний вік часто збігається з цією віковою межею, оскільки чоловіки виходять на пенсію в 60 років за умови наявності 31 року страхового стажу.

Важливо зазначити, що деякі категорії працівників, зокрема шахтарі, металурги та особи, які виконують шкідливі чи важкі роботи, мають право вийти на пенсію раніше. Також раніше пенсіонерами стають працівники правоохоронних органів та рятувальники.

Якщо ж такий пенсіонер не досяг 60 років і є придатним для служби за станом здоров’я , його пенсійний статус не звільняє від можливості бути мобілізованим.

Проте існують категорії пенсіонерів, які не підлягають мобілізації:

люди старше 60 років;

пенсіонери з інвалідністю;

особи, які доглядають людину з інвалідністю;

пенсіонери, які вийшли на пенсію раніше, але мають захворювання, що є підставою для звільнення від мобілізації.

Окремо варто згадати військових пенсіонерів. Вони часто виходять на пенсію в значно ранньому віці, зокрема, в 43 роки, після служби в ЗСУ з курсантських лав. Таких пенсіонерів можуть мобілізувати за їхньою військово-обліковою спеціальністю та на певні посади відповідно до військового звання.

Нагадуємо, що восени 2024 року з'явилася інформація про секретну директиву Командування Сухопутних військ, яка забороняє призов чоловіків віком від 50 років. Згідно з нею, у цьому віці до армії можуть призвати лише тих громадян, які мають дефіцитні військово-облікові спеціалізації.

Раніше "Телеграф" писав, чому чоловіків після 50 років не мобілізують. У навчальних центрах ЗСУ на сьогодні залишилося менше десятка мобілізованих, яким за 50 років.