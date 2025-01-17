Згадав Нюрнберг. Адвокат пояснив, чому силовики не можуть порушувати права людини навіть у війну

Громадяни повинні бачити, що держава їх захищає, каже Ростислав Кравець

Україні потрібне чітке і прозоре законодавство, яке б регулювало право виїзду за межі держави військовозобов’язаних чоловіків від 18 до 60 років під час воєнного стану. Однак через відсутність верховенство права, поваги до Конституції та прав людини українцям можуть забороняти виїзд за кордон, змушуючи постійно оскаржувати в судах рішення Держприкордонслужби.

Про це "Телеграфу" розповів відомий адвокат Ростислав Кравець. Він провів паралелі між порушенням законів України та встановленням несправедливого законодавства у нацистській Німеччині, яке було скасовано на процесі в Нюрнберзі.

Більше читайте у публікації: "Немає жодної заборони для виїзду чоловіків за кордон, — адвокат Ростислав Кравець, ч. ІІ".

Він пояснив: у разі ухвалення відповідного законодавства, якщо суд встановить перевищення влади, службових повноважень представниками Прикордонної служби, то можна буде такого прикордонника притягнути до відповідальності і навіть стягнути шкоду.

Однак зараз повторні заборони можуть йти по колу до нескінченності, доводячи, що відсутня правова держава, відсутнє верховенство права, повага до Конституції, прав людини, каже Ростислав Кравець.

— Коли люди бачать, що держава їх захищає, дотримується їхніх прав, то вони захищають державу… Прийміть закон, щоб це було законно. Люди це сприймуть. Щоб все було прозоро і зрозуміло. Чому одних випускають, а інших не випускають? Чому комусь можна, а іншим не можна? Не регулюйте це в ручному режимі, — наголошує юрист.

Він нагадав, що після Другої світової війни на процесі в Нюрнберзі були прийняті правові принципи, які характеризують діяння, що згідно з міжнародним правом, є злочинами проти миру і безпеки.

— За що судили, наприклад, суддів Рейху? Вони за законом відправляли євреїв на смерть. Просто закон такий був. Але вони за це несуть відповідальність. За те, що порушували права людини.

Говорять, у нас війна — ми можемо порушувати. У нас війна — можемо людину схопити на вулиці, побити ногами, відправити в військову частину. У нас війна — ми можемо не зважати на документи, ігнорувати права людини. Ні, не можемо. Тому що ми правова і демократична держава. Тому я раджу всім перед тим, як виправдати порушення закону, почитати нюрнберзькі принципи, — додав адвокат.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" юридичну колізію з виїздом чоловіків з кордон під час війни.