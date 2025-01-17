Вспомнил Нюрнберг. Адвокат объяснил, почему силовики не могут нарушать права человека даже в войну

Граждане должны видеть, что государство их защищает, говорит Ростислав Кравец

Украине требуется четкое и прозрачное законодательство, регулирующее право выезда за пределы государства военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет во время военного положения. Однако из-за отсутствия верховенства права, уважения Конституции и прав человека украинцам могут запрещать выезд за границу, заставляя постоянно обжаловать в судах решения Госпогранслужбы.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный адвокат Ростислав Кравец. Он провел параллели между нарушением законов Украины и установлением несправедливого законодательства в нацистской Германии, которое было упразднено на процессе в Нюрнберге.

Больше читайте в публикации: "Нет никакого запрета на выезд мужчин за границу, — адвокат Ростислав Кравец, ч. II".

Он пояснил, что в случае принятия соответствующего законодательства, если суд установит превышение власти, служебных полномочий представителями Пограничной службы, то можно будет такого пограничника привлечь к ответственности и даже взыскать ущерб.

Однако сейчас повторные запреты могут идти по кругу до бесконечности, доказывая, что нет правового государства, отсутствует верховенство права, уважение Конституции, прав человека, говорит Ростислав Кравец.

— Когда люди видят, что государство их защищает, соблюдает их права, они защищают государство… Примите закон, чтобы это было законно. Люди это воспримут. Чтобы все было прозрачно и понятно. Почему одних выпускают, других не выпускают? Почему кому-то можно, а другим нельзя? Не регулируйте это в ручном режиме, — отмечает юрист.

Он напомнил, что после Второй мировой войны на процессе в Нюрнберге были приняты правовые принципы, характеризующие деяния, согласно международному праву, являющиеся преступлениями против мира и безопасности.

— За что судили, например, судей Рейха? Они по закону отправляли евреев насмерть. Просто закон такой был. Но они за это несут ответственность. За то, что нарушали права человека.

Говорят, у нас война — можем нарушать. У нас война — можем человека схватить на улице, побить ногами, отправить в воинскую часть. У нас война — можем не считаться с документами, игнорировать права человека. Нет, не можем. Потому что мы правовое и демократическое государство. Поэтому я советую всем перед тем, как оправдать нарушение закона, почитать нюрнбергские принципы, — добавил адвокат.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" юридическую коллизию с выездом мужчин за границу во время войны.