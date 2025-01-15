Заплатять 2,25 мільйона за вилов собак: у Сумах оголосили значний тендер
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Сумнівні витрати під час війни, особливо з огляду на те, що Сумська область межує з Росією
Сумська міська рада перейнялася регулюванням кількості безпритульних тварин. На вилов собак чиновники збираються витратити 2 мільйони 250 тисяч.
Інформація про майбутні торги з’явилася на сайті електронної системи публічних закупівель. За даними майданчика, прийом пропозицій розпочався 13 січня і триватиме до 21 числа того ж місяця.
Точна сума, яку мерія готова заплатити за послуги протягом року, становить 2 250 800,00 грн. Оплата буде здійснюватись щомісяця за вже надані послуги.
У документах наголошується, що Сумська мерія очікує від переможця тендеру надання таких послуг:
- Утримання тварин у відділі перетримки бездомних тварин у кількості не менше 37 на добу. Сюди також входить харчування, вакцинація, обробка від паразитів.
- Стерилізація тварин у кількості не менше 88 на рік та післяопераційний догляд.
- Прибирання та утилізація трупів тварин у кількості не менше 150 на рік.
- Вилов та повернення на територію міста бездомних тварин.
Нагадаємо, раніше столичне комунальне підприємство "Київтеплоенерго" вирішило придбати акти, бланки та оголошення. На ці цілі збираються витратити 1 мільйон 334 тисячі гривень.