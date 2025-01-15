Заплатять 2,25 мільйона за вилов собак: у Сумах оголосили значний тендер

Сумнівні витрати під час війни, особливо з огляду на те, що Сумська область межує з Росією

Сумська міська рада перейнялася регулюванням кількості безпритульних тварин. На вилов собак чиновники збираються витратити 2 мільйони 250 тисяч.

Інформація про майбутні торги з’явилася на сайті електронної системи публічних закупівель. За даними майданчика, прийом пропозицій розпочався 13 січня і триватиме до 21 числа того ж місяця.

Точна сума, яку мерія готова заплатити за послуги протягом року, становить 2 250 800,00 грн. Оплата буде здійснюватись щомісяця за вже надані послуги.

У документах наголошується, що Сумська мерія очікує від переможця тендеру надання таких послуг:

Утримання тварин у відділі перетримки бездомних тварин у кількості не менше 37 на добу. Сюди також входить харчування, вакцинація, обробка від паразитів.

Стерилізація тварин у кількості не менше 88 на рік та післяопераційний догляд.

Прибирання та утилізація трупів тварин у кількості не менше 150 на рік.

Вилов та повернення на територію міста бездомних тварин.

Нагадаємо, раніше столичне комунальне підприємство "Київтеплоенерго" вирішило придбати акти, бланки та оголошення. На ці цілі збираються витратити 1 мільйон 334 тисячі гривень.